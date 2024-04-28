Врач развеяла мифы о возможном гниении еды в ЖКТ

Врач Марина Савкина развеяла мифы о возможном гниении еды в пищеварительном тракте. Она подчеркнула, что гнилостный процесс в желудочно-кишечном тракте просто физиологически невозможен. Еда расщепляется ферментами человека еще до того, как она достигнет толстого кишечника, где обитают микроорганизмы.

Савкина уточнила, что из-за кислой среды желудка в нем практически нет микроорганизмов, следовательно, гниение еды в желудке также исключено.

Относительно неприятных симптомов после еды, врач отметила, что вздутие и газообразование после употребления клетчатки являются нормальными явлениями. Однако, если дискомфорт ощущается слишком интенсивно или длится долго, необходимо обратиться к врачу.

Для объяснения дискомфорта после употребления жирных блюд или возникновения спазмов с диареей и метеоризмом, Савкина указала на возможные проблемы с желчным пузырем или синдром раздраженного кишечника.

Таким образом, основные причины дискомфорта после еды могут быть связаны с индивидуальными особенностями пищеварения и здоровьем пищеварительной системы, а не с процессом гниения еды.