 

Новый Vivo X100s показал рекордный результат в AnTuTu

28.04.2024, 12:15, Разное
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Недавно в сети появились результаты тестирования бенчмарка AnTuTu для еще не представленного смартфона Vivo X100s. По информации портала GizmoChina, это устройство может стать одним из самых мощных на рынке в первой половине 2024 года.

Согласно утечке, Vivo X100s с новым чипом MediaTek Dimensity 9300+ набрал в AnTuTu впечатляющие 2,30 миллиона баллов. Разбив результаты, видим, что на тесте процессора приходится 538,8 тысяч баллов, на графическом процессоре — 940,9 тысяч, на память — 472,3 тысячи, а на пользовательский интерфейс — 353,1 тысячи.

На данный момент лидером по результатам AnTuTu считается игровой смартфон Asus ROG Phone 8 Pro, оснащенный чипом Snapdragon 8 Gen 3, который в среднем набирает 2,14 миллиона баллов.

По слухам, Vivo X100s будет иметь плоский дисплей и камеры, аналогичные тем, что установлены в базовой версии Vivo X100. Ожидается, что цена устройства начнется от 3999 юаней (приблизительно 50 тысяч рублей), что делает его более доступным по сравнению с другими конкурентами.

Также ожидается, что на мероприятии 7 мая будут представлены не только Vivo X100s, но и модель X100s Ultra с чипом Snapdragon 8 Gen 3. О возможности выхода новинки за пределы Китая на данный момент нет информации.


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