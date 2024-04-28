Весенние тренды: обзор модных сумок для повседневных и выходных образов

Весенняя мода предлагает нам много интересных трендов сумок. С наступлением теплого сезона особой популярностью будут пользоваться яркие цвета, причудливые аппликации и оригинальные ремешки. Однако среди модных тенденций найдется место и утонченным аксессуарам со сдержанным дизайном. Мы приведем обзор трендовых сумок для повседневных и выходных образов.

Блестящая золотая фурнитура

Ярким весенним трендом стали сумки, украшенные блестящей золотой фурнитурой. Это могут быть зажимы, замки, цепи, декоративные ключи и многое другое.

Сумки с яркой золотой фурнитурой – универсальный тренд. Они отличаются разнообразием. Среди них можно встретить как экстравагантные аксессуары, так и классические. Их можно гармонично вписывать в разные стили.

Цветочные композиции

Обратите внимание на сумки с объемным декором в виде цветов. Красочные аппликации добавляют им очарования, не уменьшая изысканности.

Сумки с цветочными композициями часто имеют форму сундучка или мешочка. Однако среди них встречаются и классические модели, которые можно сочетать с официальным или повседневным стилем.

С браслетом

Сумки с ручкой в виде браслета в прошлые годы были минималистичными. По форме они напоминали кошелек.

В этом сезоне сумки с браслетом приобрели более смелый дизайн. Среди них можно встретить объемные модели с напуском, а также привлекательные текстуры, такие как эластичная кожа и рафия.

Двухцветная текстура

Этой весной дизайнеры отказались от простых разноцветных сумок с принтами. В моду вошли двухцветные изделия с выпуклой текстурой. Они отличаются рельефным декором ярких оттенков на более нейтральном фоне.

Двухцветный текстурированный дизайн создает привлекательный контраст. Он привносит в ваш стиль нотки шика.

Для экстравагантного или уличного образа вы можете выбрать аксессуары из холста, рафии или эпоксидной смолы. Если вам нравится классика, то отдавайте предпочтение кожаным изделиям.

С украшениями

Сумки с яркими украшениями стали одним из ведущих трендов весны. Они позволят вам продемонстрировать свою индивидуальность и хороший вкус.

Модные украшения для сумок могут варьироваться от причудливого декора в стиле начала 2000-х до металлической бахромы, которая выглядит как произведение ювелирного искусства.

Модницы с ограниченным бюджетом могут создать такой аксессуар самостоятельно. Приобретите крошечные сумочки-брелоки и украсьте ими вашу любимую сумку через плечо или с верхней ручкой.

С узлом

Один из самых универсальных трендов весны – сумки с узлом на ручках или ремешке. Часто они имеют удобную обтекаемую форму. Эти аксессуары олицетворяют спокойную роскошь и минимализм.

Узел подчеркивает лаконичный силуэт сумки. Этот тренд показывает, что модный аксессуар может быть не только броским, но и изысканным.

На цепочке

Сумки на цепочке – не новый тренд. Но в этом сезоне он используется более широко. Среди модных аксессуаров можно встретить не только модели через плечо. Цепи могут использоваться в качестве ручки или украшения для сумки.

Сумки с цепями придают образу гламурные нотки. Они бросаются в глаза, но не отвлекают внимания от наряда.

С деталями из бамбука

Если вам нравятся классические сумки с изюминкой, то этот весенний тренд для вас. Изящные детали из бамбука придают неповторимый вид сумкам с верхней ручкой и сумкам-ранцам, не нарушая вневременного стиля этих аксессуаров.

С верхней ручкой

Трендом прошлых сезонов были крошечные сумки с верхней ручкой. Теперь вам не придется жертвовать вместительностью и функциональностью, чтобы следовать этой моде. Этой весной набирают популярность крупные сумки с верхней ручкой, в которых найдется место всем вашим предметам первой необходимости.

Из прозрачных материалов

Необычным трендом этого сезона стали сумки из прозрачных материалов. Но они далеки от простых поясных аксессуаров из ПВХ, которые были популярны в прошлые годы. Современные прозрачные сумки отличаются нежными оттенками и эффектными рельефными украшениями.