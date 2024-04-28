Мнение: Внешняя политика России: интервью с Сергеем Лавровым

Сергей Лавров подробно рассказал Маргарите Симоньян и двум другим руководителям крупных СМИ про текущие отношения России с Западом, с Китаем и с нашим страдающим соседом (ссылка).

Обсуждали, в частности, стамбульские мирные переговоры 2022 года, которые Борис Джонсон приказал в итоге украинцам сорвать. По этим соглашениям Украина получала гарантии по принципу пятой статьи НАТО, то есть обязательство подписавших документ великих держав защищать Украину, если на неё кто-то нападёт. Взамен Украина должна была отказаться от размещения иностранных баз и отменить свои неонацистские законы.

Сейчас, через два года после Стамбула, переговоры будут идти уже на других условиях. С учётом «реалий на земле», то есть по такому принципу:

1. Россия забирает 4 исторических региона, включённых в нашу Конституцию.

2. Россия забирает всю территорию, которая фактически находится под нашим контролем.

3. Остальное остаётся за Киевом.

4. Требования к демилитаризации и денацификации Украины сохраняются в полном объёме.

И так как Запад свой последний жетон доверия уже потратил, на этот раз боевые действия на время переговоров Россия приостанавливать не будет. Это создаст выгодную нам развилку из двух вариантов.

Вариант А: Киев соглашается на наши справедливые условия, то есть становится нейтральной страной типа Швейцарии образца 2013 года — с официальным русским языком и без иностранных военных баз.

Вариант Б: Киев упирается до последнего и, растратив все силы на безнадёжное сопротивление, в итоге капитулирует по примеру предыдущего европейского рейха, после чего Украина опять-таки становится нейтральной страной типа Швейцарии образца 2013 года.

Пока что события развиваются по варианту Б, так как президент Зеленский до сих пор не отменил официальный указ 2022 года, которым прямо запретил себе любые переговоры с Россией (ссылка). Также Сергей Лавров заметил, что «разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам». Не удивлюсь, если мартовские гастроли Киева стали переломной точкой, завершившей политическую карьеру господина Зеленского, и сейчас мы ждём смены власти в Киеве, чтобы было с кем предметно говорить.

На всякий случай: вы читаете сейчас не прямую речь Сергея Лаврова, а мои размышления и моё субъективное толкование реплик министра. Чтобы составить более полное представление о позиции России и о наших планах на ближайшие пару лет, рекомендую ознакомиться с источником, то есть с оригинальным текстом интервью. Обратите внимание: источник не просто «близок к Кремлю», как хвастаются иногда в телеграм-каналах, этот источник и есть «Кремль».

Интересное про Китай: «Си Цзиньпин выдвинул несколько инициатив – инициатива Общей судьбы человечества, когда надо всем как-то вырабатывать общие принципы, общие подходы…». Лично я с возрастом начал скептически относиться ко всякому экуменизму, ко всем попыткам объединить человечество под единым зонтиком. Политическая монополия, даже если её создают такие приличные люди, как китайцы, очень хрупка: без постоянной борьбы за место под солнцем она быстро вырождается и гибнет. Соединённым Штатам после победы в Холодной войне потребовалось меньше 20 лет, чтобы их политические элиты деградировали до уровня латиноамериканских опереточных диктатур. Причина деградации очевидна — лишившись спарринг партнёра в лице СССР, американцы расслабились и начали жрать сами себя.

Если китайцам паче чаяния удастся создать единое планетарное правительство, в котором «немец будет лежать вместе с украинцем», это правительство быстро скатится к ровно такому же американскому скотству. Монополии — тупиковый путь. На нынешнем этапе развития человечества мы населяем только одну планету, следовательно, наша единственная планета должна быть разделена на несколько регионов, которые будут торговать друг с другом, но не будут дружить взахлёб. Это вопрос элементарной безопасности.

Впрочем, пока что до единого мирового правительства ещё далеко. К примеру, нерешаемой выглядит проблема Израиля, которому принципиально не нужен мир, но который при этом недостаточно силён, чтобы настоять на своих незаконных требованиях силой. Цитирую из интервью:

Почти все беды Ближнего Востока в том, что касается разгула экстремизма, терроризма, они подпитываются, прежде всего, нерешенностью в течение 75 лет палестинской проблемы. Обещали создать, вернее, решили создать два государства в 1948 году, одно государство создали, а второе до сих пор не создано…

…И территории-то, которые были в 1948 году определены одним и другим, они уже совсем по-другому выглядят. Многие из территорий, которые причитаются палестинцам, в ООН квалифицируются как оккупированные территории, потому что они не были нарезаны Израилю той резолюцией, которая создавала два государства. Но, конечно, сейчас ситуация другая. Был 1967 год, война, и уже речь идет не о границах 1948 года, как они тогда в идеале были определены, а о границах 1967 года. Это решение ООН. Границы 1967 года, столица Палестины в восточном Иерусалиме, возвращение беженцев в Палестину, решение вопросов водопользования на справедливой основе. Вот такие базовые вещи и, если бы это было сделано в свое время, я думаю, что Ближний Восток был бы гораздо спокойнее…

С одной стороны, грустно наблюдать за трагическими событиями на Ближнем Востоке. С другой стороны, чем больше ресурсов США тратят на Израиль — самую важную для американских политиков страну в мире — тем меньше ресурсов у них остаётся, чтобы вредить нам. Судя по всему, американский пакет в 61 млрд долларов станет для Киева последним: западные источники сходятся во мнении, что дальше финансирование надо сворачивать, так как Киев уже фактически проиграл на поле боя. Оборонка Соединённых Штатов полученные деньги освоит, но хорошо отчитаться за них уже не сможет, так как у Киева катастрофически мало рекрутов. Даже если у Киева будет оружие, у него не хватит рук, которые могли бы это оружие держать. Возможно, вы пропустили, но президент Зеленский уже пошёл на отчаянный шаг — устроил проблемы беженцам из Украины, чтобы отозвать часть мужчин обратно в страну. Это решение не принесёт Киеву значительного количества новобранцев, однако оно резко снизит поддержку Киева за рубежом, так как каждый эмигрант, который ещё пару недель назад размахивал украинским флагом в условном Гамбурге, теперь протрезвел, развернулся на 180 градусов и последними словами ругает нынешние власти Украины…

Впрочем, наши войска идут вперёд медленно, так как у военных нет задачи захватывать обширные территории к праздничным датам, но есть приказ по максимуму беречь личный состав. Подождём зимы: после наступления холодов контролировать оставшийся кусок Украины киевским властям будет значительно сложнее.

PS. Забавное из Германии. Во-первых, власти Германии поспешили заверить украинцев, что их не депортируют в окопы даже с просроченными паспортами (ссылка). Это принципиальный для властей Германии момент, так как беженцы для них — это святое. Любой намёк на массовую депортацию, и умеренные левые, которых в Германии называют «ультраправыми», немедленно поднимут крик: «если украинцев можно депортировать, почему арабов и негров нельзя?».

Во-вторых, после того как Киев лишил украинцев возможности продлевать загранпаспорта, «Немецкая волна» запустила откровенную утку, обсуждая несуществующий запрет на выдачу паспортов в русских консульствах за рубежом (раз, два). Нелепо получается. Когда-то Украина хотела стать Европой, но в реальном мире Европа становится Украиной.