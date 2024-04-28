Кирпичи разобранной Спасской башни раздадут холопам

В императорскую резиденцию в Ново-Огарёве пожаловал с визитом достопочтенный гость – московский градоначальник, Светлейший князь Семён Собянин. Среди дюжины вопросов Государя заинтересовал наиболее животрепещущий – реновация символа Руси-Матушки – Московского кремля, проводимое зодческим бюро боярина Лебедева.

«Владимир Владимирович, хочу заверить вас, Светлейший государь, что Божиею милостью идём мы строго в графике. Намедни разобрали до основания Спасскую башню», – доложил столичный градоначальник.

Узнав о таком извести, Государь слегка всплакнул, ведь несмотря на архаичность архитектурного сооружения, у него осталось много приятных воспоминаний, связанных с этим местом: «Ещё мой дед Владимир Владимирович водил меня посмотреть из окна Спасской башни на Красную площадь, но я впрочем бежал за компьютер, а император работал с документами».

Светлейший князь заверил императора, что новая 3D-модель Московского Кремля полностью повторяет архитектурный ансамбль, а вот содержание комплекса зданий обходится для казны существенно дешевле.

«А кирпичи тогда раздайте холопам, пусть себе лежанку сделают или двор украсят», – смилостивился император.

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