 

Кирпичи разобранной Спасской башни раздадут холопам

28.04.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В императорскую резиденцию в Ново-Огарёве пожаловал с визитом достопочтенный гость – московский градоначальник, Светлейший князь Семён Собянин. Среди дюжины вопросов Государя заинтересовал наиболее животрепещущий – реновация символа Руси-Матушки – Московского кремля, проводимое зодческим бюро боярина Лебедева.

«Владимир Владимирович, хочу заверить вас, Светлейший государь, что Божиею милостью идём мы строго в графике. Намедни разобрали до основания Спасскую башню», – доложил столичный градоначальник.

Узнав о таком извести, Государь слегка всплакнул, ведь несмотря на архаичность архитектурного сооружения, у него осталось много приятных воспоминаний, связанных с этим местом: «Ещё мой дед Владимир Владимирович водил меня посмотреть из окна Спасской башни на Красную площадь, но я впрочем бежал за компьютер, а император работал с документами».

Светлейший князь заверил императора, что новая 3D-модель Московского Кремля полностью повторяет архитектурный ансамбль, а вот содержание комплекса зданий обходится для казны существенно дешевле. 

«А кирпичи тогда раздайте холопам, пусть себе лежанку сделают или двор украсят», – смилостивился император. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Френч с цветами и перевернутые рисунки: самые модные дизайны на лето для коротких ногтей

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: А ты попробуй, докажи

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Во Франции задержали Депардье

30.04 / Скандалы: Людей стало меньше, а налогов платят больше

30.04 / Скандалы: Обыски, допросы, конфискация денег

30.04 / Скандалы: Беглов может проиграть Тихоновой на выборах губернатора Петербурга в сентябре

30.04 / Скандалы: Залужного будут готовить в президенты МИ-6

29.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Катынское дело. Выстрел в Россию

29.04 / Мнение «аналитика»: О самой эпичной битве технологий… Кто кого?

29.04 / Скандалы: Не просто кум

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика