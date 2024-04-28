 

Депутат Немкин рассказал, как защититься от слежки через Wi-Fi и Bluetooth

28.04.2024, 11:29, Разное
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Депутат Государственной Думы по информационной политике Антон Немкин предложил гражданам принимать меры по защите от слежки мошенников, отключая Wi-Fi и Bluetooth, когда они не используются.

По его словам, мошенники могут использовать специальное оборудование для отслеживания местоположения пользователя по модулю Wi-Fi. Эти данные могут быть перепроданы третьим лицам. Даже когда телефон не подключен к Wi-Fi, активированный беспроводной модуль устройства может продолжать поиск сетей, что позволяет отслеживать местонахождение человека.

Немкин также отметил рост популярности метода скрытого контроля за абонентом, где злоумышленники устанавливают устройства для перенаправления данных с одного устройства на другое.

Эти предупреждения приходят после случаев крупных финансовых потерь граждан, таких как случай экскаваторщика из Бурятии, который потерял пять миллионов рублей, и случай из Забайкалья, где житель лишился 13 миллионов рублей после общения с мошенниками.


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