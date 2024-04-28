 

Мнение: Внезапно пропала

28.04.2024, 5:55, Разное
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Пишут, что куда-то пропала юзерша Корпускула, одна из гранд-дам еще старого ЖЖ. Я ее в последнее время читал в Телеграме.
А тут услышал разговоры, сунулся – а и правда! Нету. Сам ее канал то ли снесен, то ли как-то очень плотно стал “для друзей”. И вроде не было никаких объявлений. Вроде еще недавно был канал – и нету. Люди говорят, что уже с месяц нет, и никаких следов.
Хотя, как я понял из ее же постов, она женщина вполне реальная, никогда особо не скрывалась, живет одна в Питере. Или жила?
Блин, что-то я беспокоюсь. Она открыто относилась ко всему происходящему в РФ как любой нормальный человек, но прокламаций не писала. Не могли же ее арестовать??

Источник: Размышления вольного социолога


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