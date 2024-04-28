Мнение «аналитика»: О стонах таджикских мигрантов… Долгожданное — началось?

Пока жареный петух не клюнет в задний ум, он же — нижний, российская власть и не почешется. Но уж когда прижмёт и прижжёт — ой-вэй…

Так что лучше не доводить.

В чём сейчас и убеждаются на собственном опыте сограждане 12 обвиняемых в совершении кровавого теракта в «Крокусе». Говорят, именно такой опыт — лучший учитель.

Мигранта из Таджикистана, оскорбившего бойца смешанных единоборств Ирину Алексееву в Челябинске, оперативно задержали полицейские, а компетентные органы не менее оперативно решили его судьбу. Его выдворят из России, также ему назначен административный штраф, сообщили в УМВД. Как нюанс — 40-летний Исломиддин, заявивший, что перед девушкой он «извинятся не будет», в отделении полиции мигом утратил свой пыл и на камеру громко и внятно извинился. Не помогло, впрочем.

Тем временем его сородичи и сограждане стали дружно жаловаться на невозможность въехать в Россию. Дело дошло до того, что МИД Таджикистана заявил о массовых отказах гражданам страны во въезде на территорию РФ через пункты пропуска. Сначала таджикские власти решили «порешать вопрос» в привычной манере — вызвав российского посла РФ в республике Семёна Григорьева и указав ему на то, что «необоснованные сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане республики Таджикистан при пересечении государственной границы РФ» необходимо как можно скорее устранить.

Не прокатило.

И в итоге тот же МИД Таджикистана попросил граждан страны «временно» воздержаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости. Причём очевидцы сообщали, что сложности с пропуском возникали только у таджикских мужчин в возрасте от 16-ти до 65-ти. Женщин и детей пограничники пропускали в прежнем режиме.

ОК, это может быть следствием «профилактических мероприятий» органов безопасности в канун майских праздников. Понятно, что ни в день инаугурации 7 мая, ни в День Победы 9-го никакие громкие события властям не нужны. Однако вот #новость, скажем так, не оперативного, а стратегического характера.

Уже более 30 регионов ограничили работу иностранных трудовых мигрантов, подсчитал канал RTVI. По его данным, чаще всего гастарбайтерам в России запрещают работать в сфере торговли, пассажирских и грузовых перевозок, на точках и предприятиях общепита, а также в производстве продуктов питания и в гостиничном бизнесе. По сути, из всех типично «мигрантских» отраслей остались только стройки и ЖКХ.

Относительно сомнений и опасений, что такие запреты могут разогнать цены — есть «натурный эксперимент», вполне убедительный. В 2022 году в Калужской области мигрантам запретили трудиться в торговле, пассажирских перевозках и общепите. Какого-то значимого скачка инфляции в этом регионе так и не произошло. Зато поездки в такси стали более безопасными. В этом году запрет был расширен ещё на девять отраслей, и пока тоже каких-то аномалий не фиксируется. То есть, некоторые «очевидные» вещи на поверку оказались просто мифами.

А тут ещё Госдума взялась за новые ограничения для трудовой миграции.

Неужели таки — началось нечто системное?

—