«Дождь из фекалий» накрыл город в США

Возможно, самое неприятное небесное явление произошло над американским городом Бернсвилль – его жители были облиты загадочной жидкостью, внешне и запахом напоминающей содержимое канализации.

Инцидент произошел еще 12 мая, но с тех пор жители активно обсуждают происходящее, пытаясь разгадать загадку этого “дождя из фекалий”.

По словам очевидцев, жидкость начала литься с неба, словно обычный дождь, но ее внешний вид и запах вызвали у людей отвращение. Изначально было неясно, откуда могут появиться подобные осадки, но “дождь” быстро закончился, оставив после себя ощущение шока и недоумения. Некоторые местные жители предполагают, что причиной этого необычного явления могли стать проходящие над городом самолеты, которые начинают заходить на посадку.

Одна из очевидцев, Кариса Браун, находилась в очереди за кофе на вынос в своем автомобиле, когда ее машину засыпали нечто похожее на фекалии. Она рассказывает: “Я оглянулась, чтобы увидеть, кто бросил это на нас, но, кажется, это упало с большой высоты. Оно покрыло мою крышу, капот и боковую часть машины. Мой сын был со мной, и, к счастью, окна были закрыты”.

Браун полагает, что поток фекалий мог быть результатом поломки биотуалета на пролетающем самолете, который случайно опустошил свой контейнер в воздухе, над головами ни в чем не повинных горожан.

Новость об этом необычном инциденте быстро распространилась, и она даже достигла конгрессмена Анджи Крейг, который решил вмешаться в ситуацию. Крейг выразила свою озабоченность и намерение выяснить причины этого события, а также гарантировать безопасность и здоровье местных жителей. Она поделилась информацией о произошедшем в своем Twitter-аккаунте, написав: “На этой неделе до меня дошли дерьмовые новости… рассказывают о “дожде из фекалий”, который падал на автомобили моих избирателей в Бернсвилле. Я доберусь до правды, чтобы гарантировать здоровье и безопасность местных жителей”.

Оказывается, сброс канализационных отходов с пролетающих самолетов – это не такая уж редкость. Иногда контейнеры биотуалетов переполняются из-за интенсивного использования, и отверстие, через которое обычно выкачивают отходы после посадки, начинает протекать. В таких случаях голубая жидкость, используемая в системах биотуалетов, может замерзнуть на днище самолета, а затем откалываться и падать на землю. Подобные случаи уже регистрировались в США, Великобритании и Индии. Например, в 2016 году жительница индийской деревни получила серьезную травму плеча, когда на нее сверху упал кусок синего льда размером с футбольный мяч.