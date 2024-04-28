Рупор кремлевской пропаганды: Затем мы нарушили свои обещания…
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Немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком:
"Во Второй мировой войне погибли 27 млн советских граждан. Несмотря на эту потерю, Россия решила стать нашим партнером, вывела свои войска из Восточной Германии и дала нам воссоединение. Затем мы нарушили свои обещания, поддержали американский переворот на Украине с целью расширения НАТО и поставили оружие, чтобы убивать русских в прокси-войне США. Позор".
Однажды, Германия должна будет за это заплатить.
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Источник: Colonel Cassad
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