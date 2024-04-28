Мнение: Залоговые аукционы на простом примере

Поскольку скандал вокруг “залоговых аукционов”, проводившихся в 1995 (!) году, вдруг гением Марии Певчих вспыхнул с новой силой “как будто это было вчера”, захватывая все новые круги ничего не понимающих, но все равно крайне возмущенных граждан – поясню, как было дело.

Давайте разберем по шагам на упрощенном примере.

Смотрите. Допустим, я хочу получить в кредит 100 рублей. 100 рублей мне никто просто так не даст, поэтому я готов дать в залог свою книгу – “Страну утраченной эмпатии”. Ценный экземпляр, с моим авторским автографом.

Тут появляетесь вы: широкая душа, вы готовы взять в залог мою книгу и дать мне 100 р. взаймы, только есть маленькая трудность – 100 рублей у вас под рукой нет. Т.е. дать мне в долг вы согласны, но вам, к сожалению, нечем.

Не беда! Зато сто рублей есть… у меня! И я готов одолжить их вам, причем, заметьте, безо всякого залога! Вы с радостью берете эти 100 р. у меня взаймы, допустим, на год… и тут же одалживаете их мне же. Но – под залог моего супербестселлера.

Проходит год (срок залога). Я вам говорю: да ладно, не буду я вам свой долг возвращать. 100 рублей дороже. Вы говорите “ок, но тогда я заберу вашу книжку навсегда, как залог”. Я отвечаю: “ну и ладно, черт с ней. Забирайте!”

В этом месте “честные граждане” (видимо, зря протиравшие штаны в школе) начинают вопить: ага! Обман! Все было подстроено! Они отдают друг другу одни и те же деньги! Мошенники!!

Но это ведь не конец всего процесса. Я не стал отдавать вам свои же деньги, вы мне их “простили”, забрали “в качестве компенсации” мою книжку, НО: у нас же в этой схеме на самом деле ДВЕ сделки: а первая- залоговая, а вторая – просто займ! Это ведь в реальности никак не связанные сделки.

Поэтому то, что вы забрали залог, никак не освобождает вас от необходимости вернуть мне долг! Поэтому вам придется все ж вернуть мне 100 рублей. Откуда уж вы их возьмете – ваше дело. Ваш общий расход, таким образом, по всему делу – 100 ВАШИХ рублей. Ваш барыш – книга. Как-то вот так.

Вопрос – есть ли в этой, согласен, странноватой схеме, с включением малость абсурдного на вид займа, какое-то “незаконное обогащение”? Очевидно, что нет. Все в пределах правил. Я здесь – в роли государства, вы – в роли Потанина (Алекперова, Абрамовича, Ходорковского или еще кого-то из “банду Ельцина – под суд!”), моя книга – в роли, допустим, “Норильского Никеля”.

А что всё это на самом деле означало – расскажу чуть позже.