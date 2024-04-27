Мнение: Чья колония Россия

Был такой достаточно интересный подпольный философ после 1991 года, по фамилии Галковский. Явил он пример достаточно необычного для России мыслителя, сумевшего пробиться и завоевать какую-никакую известность практически только и единственно через интернет и соцсети, то есть «самотеком» или, как еще у нас говорят, «самиздатом». Это и вообще в мире представляется почти невозможным со времен античности, даже в куда более гуманитарно продвинутых странах – пробиться в «разговорных» науках, практически вовсе при этом минуя академические круги; и это кажется особенно невероятным именно в России – стране в философском плане очень бедной и провинциальной, «славящейся» как раз своей крайней зажатостью и вторичностью именно в сфере гуманитарной мысли; в литературе, конечно, Россия гигант мирового масштаба, а в философии – пигмей, в частности еще и потому, что и сама философская мысль здесь никогда не была популярна и не пользовалась особым спросом.

Однако Галковский, как бы и не догадываясь, что дело его абсолютно безнадежно и ему не суждено завладеть вниманием хотя бы трех случайных россиян, не говоря уж о каком-то официальном научном статусе, все ж смело полез на штурм начал буквально вести образ жизни этакого странствующего философа – правда, виртуального, на просторах интернета. Написал небезынтересную, ни на что прежде непохожую книгу «Бесконечный тупик», начал вести свой «Гестбук» еще до того, как в мире – не то что в России! – люди стали заводить себе первые блоги – фактически стал одним из первых блогеров на Руси. И главное – начал излагать людям свои теории, концепции и представления о том, как устроен мир – одна диковиннее другой. Интересно, что он при этом тщательно избегал беллетристики, то есть старался работать именно как философ, а не литератор; пытался брать логикой и рациональностью, а не нарративом и эмоциями.

Круг его читателей рос крайне медленно, воистину с черепашьей скоростью – но тем не менее он рос; при этом и академическая, и научная, и издательская среда как в РФ, так в русской эмиграции игнорировали его практически тотально (как и следовало ожидать, ведь «русские не философы»). У меня нет задачи составлять биографию странного Галковского, поэтому я остановлюсь только на одной из его теорий – хотя и, пожалуй, самой известной и эпатажной. Ее даже не стоит называть «философской», скорее это чистая политология (наука в пределах РФ практически несуществующая, не имеющая в своих рядах вообще ни одного сколь-нибудь авторитетного ученого на русском языке – хотя и, конечно, представленная в Российской Академии Наук группой никому не известных бездарей и начетчиков с учеными степенями из «научного коммунизма»).

Так вот Галковский для начала решил порассуждать на тему, чьей колонией на протяжении большей части своей истории являлась Россия. Понятно, что сама постановка вопроса в таком ключе являлась не то что скандальной, а просто невозможной в российском «академическом сообществе» и способна сама по себе мгновенно парализовать любую даже попытку какого-то обсуждения. Все равно как юной воспитаннице в обществе пожилых чопорных и крайне набожных тетушек спросить, в какой момент следует пользоваться презервативом.

Далее, впрочем, Галковский, пребывая в гулком безмолвии собственной отверженности, решил немного углубить тему, заметив, что все-таки признаков явного колониального статуса России не так чтобы слишком много; тогда он резво употребил неведомый отечественной политологии термин «криптоколония» – то есть колония как бы скрытая, на первый взгляд незаметная. Получилось хорошо и любопытно. Перейдя к конкретике, Галковский определил в «хозяйку», то есть «криптометрополию» России… – Лондон, или, как он это обычно называл, Англию. Англия, мол, пыталась скрытно править Российской империей еще в период Наполеоновских войн; Англия с разных сторон подступалась к условно русским царям на протяжении всего 19 века, наконец, после Февральской революции Англия, наконец, крепко наложила свои лапы на Россию, спешно перекрашенную в «СССР»… и, по Галковскому, с тех пор и, так сказать, по сей день держит эти лапы на российском пульсе, на ее горле, ну и, видимо, на ее яйцах (если у России с ее женским родом они в принципе есть).

Далее на протяжении многих лет, а то и целого десятилетия, наш подпольный философ не спеша, опираясь главным образом на свои же собственные блоги, эту теорию любовно развивал и шлифовал, находя в ее подтверждение все новые и новые примеры – как из истории, так и буквально из ежедневных новостей. Особо он интересовался ролью Англии в истории СССР, выуживая массу интересного: и про Гагарина в покоях королевы, и про Ли Харви Освальда с его советскими похождениями, и про непременных «советских шпионов, выкравших у американцев секрет атомной бомбы», которые на поверку все ж оказывались шпионами сплошь английскими…»

Ну а про то, что все хоть немного укравшие из РФ нувориши, беглые чиновники, богатеи и силовики почему-то всегда бегут исключительно в Лондон, при том, что в мире есть куча куда более теплых, приятных и менее дорогих мест – мы все узнали тоже от Галковского, хотя за давностию лет многие уже забыли о первоисточнике и думают, что знают про это давно сами, без всяких подсказок.

Замечу, что всё это продвигал маргинал без поддержки в каких-либо СМИ, долгие годы пользовавшийся лишь собственным блогом в Русском Живом Журнале и пользовавшийся в узких кругах репутацией фрика и путаника (в широких кругах о нем вообще не имели никакого понятия). Так было в конце 90х… В середине «нулевых»… в начале «десятых»… Удивительно, но факт: со временем, поскольку Галковский был упорен и непоколебим, игнорируя стоящий вокруг него глумливый хохот – лед начал трогаться. Я сам свидетель, что все происходило незаметно, подспудно – но как-то необратимо. Вроде еще вчера «криптоколониальная» теория Галковского, «человека ниоткуда», без регалий, без научной степени, без публикациях в «серьезных журналах», была никому не известна и никому не интересна. И вдруг уже знают про нее, уже про нее не просто упоминают – но начинают говорить о ней как об «интересной»… еще шаг – и «продвинутая» публика начинает говорить о ней как о чем-то почти само собой разумеющимся и общеизвестном! Воистину «камни пройденных дорог сумел пробить росток».

Тут прямо так и просится одна из самых известных цитат дедушки Фрейда: «Голос разума негромок, но он звучит и звучит, и в конце концов он заставляет к себе прислушаться». Казалось бы, тут бы уже и сам бог велит поставить красивую точку в этом коротком, но поучительном эссе о победе Разума над Косностью на современном, актуальном материале. Я бы так и сделал, если бы не одно «но».

Дело в том, что моя идея совсем не в восхвалении Галковского. Главный прикол как раз в том, что Галковский неправ, и все его построение очевидно ошибочно. Долгие годы он в буквальном смысле водил за нос российское общественное мнение с этой своей теорией, и, что самое настораживающее – вполне вероятно, что он не заблуждался сам, а наоборот – делал это вполне сознательно.

Что же не так в его «теории криптоколониальности современной России»?!… и т.д.

Продолжение этой весьма интересной и актуальной темы – как всегда, на вашем любимом Бусти по адресу https://boosty.to/sapojnik. Что скрывал Галковский? Какова разгадка этой интригующей тайны? Приглашаю, друзья, присоединиться к Клубу Сапожника!