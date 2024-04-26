 

Мнение: Адекватнее

26.04.2024, 23:45, Разное
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Приятно, конечно, что Уральскому Университету присваивают имя Б.Н.Ельцина. Но по мне – это все ж как-то мелковато. Я бы с большей охотой поддержал переименование Ленинского проспекта в Москве (вот уж действительно дикий анахронизм!) в Ельцинский (2008)

16 лет назад написал, тоже 26 апреля. Интересно, кстати – доживем ли мы до такого переименования? Думаю, время постепенно приближается – кризис всего постельцинского периода не за горами. Думаю, так: если после обрушения ВСЕГО Ленинский еще останется как физический объект – точно переименуют.

Источник: Размышления вольного социолога


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