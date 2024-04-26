Мнение: Простой одностраничный договор, свободный офисный дресс-код и ежедневная оплата труда

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему простой одностраничный договор — это норма, тогда как толстый и подробный договор — повод быть настороже. Цитирую из статьи (ссылка):



[Условная] Пятёрочка не может подписывать бумажные договоры с каждым посетителем отдельно, поэтому она торгует без договоров — полагаясь только на законы Российской Федерации и на здравый смысл всех участвующих в процессе. Поток покупателей огромен, в торговых залах постоянно творится разная дичь. Но Пятёрочка не разоряется и даже не терпит каких-то особенных убытков: хотя договоров с покупателями, повторюсь, у неё нет.



Другой наглядный пример — лицензионные соглашения, напротив которых мы ставим галочку «я согласен» при установке программ. Нет принципиальной разницы между покупкой арбуза и покупкой архиватора. Однако в первом случае ничего подписывать не надо, а во втором покупателя заставляют соглашаться с мутным, длинным и абсолютно бессмысленным текстом. И будьте уверены, если завтра в России лицензионные соглашения запретят законодательно, в работе софтверных компаний не изменится ровным счётом ничего.

Как правило, целью создания стандартного договора с розничным клиентом является узаконенное мошенничество. Это не единственная цель — закон прямо требует заключать в определённых случаях договоры — однако это одна из главных побочных задач, которые руководство ставит перед юристами. Когда вы подписываете договор с банком, с сотовым оператором или с клиникой, вы можете поставить 10 против 1: договор несправедлив, юристы выкрутили условия так, чтобы договор толковал все спорные моменты в их пользу…

2. Американские СМИ пишут, что китайцы массово отказываются от офисного дресс-кода в пользу свободной формы одежды (ссылка):



Молодежь массово отказывается от деловых костюмов, предпочитая ходить в офис в пижамах, толстовках, спортивных штанах и сандалиях с носками. Но работодателей вид «только что вставших с постели» зумеров шокирует: миллениалы и прочие «офисники» считают, что тренд на расслабленные образы на самом деле отражает стремление молодых сотрудников к легкой жизни. <…>

Тренд на подобные наряды быстро нашел последователей: в их числе оказалась и дизайнер интерьеров из Уханя Синди Луо, которая признается, что носить в офис уютную одежду для сна вошло в привычку: «Я просто хочу носить все, что захочу. Не думаю, что стоит тратить деньги на строгий костюм, раз уж я там просто сижу».

По словам психолога Сяо Сюэпин, мода на пижамные наряды в офисе является формой общественного протеста. В отличие от предыдущих поколений, современная молодежь выросла в более инклюзивной среде и научилась ставить свои чувства и эмоции на первое место, считает эксперт.

Сяо Сюэпин также связывает нынешнюю тенденцию с движением под названием «тан пин» (буквально означает «лежать плашмя»), которое зародилось еще в 2020 году. В его основе стоит отказ от переработок и стресса. Последователи движения отходят от «работы в поте лица ради ничего» в пользу размеренной жизни, не жертвуя физическим и ментальным здоровьем.

Однако пристрастие зумеров к размеренности оценили далеко не все. Главная газета Коммунистической партии People’s Daily в статье «Молодость нужна для борьбы: не “лежи на месте” и смело иди вперед» раскритиковала нынешнюю молодежь за «лежание» и призвала ее усердно работать.

Полагаю, сейчас это вопрос силы. «Мудрая» политика компартии подвела Китай к краю демографической пропасти, рождаемость там крайне низкая. Рабочих рук не хватает уже сейчас, и молодёжь отлично чувствует, что имеет право немного наглеть.

3. Блогер Христофор К. рассказывает в комментариях на Дзене (ссылка):

Несколько лет назад наткнулся на сетования некоего бизнесмена из глубинки, – владельца лесопилки, – который никак не мог совладать с выкрутасами персонала, которому платил 25 тысяч рублей в месяц…

Ну никак не хотели люди выходить на работу после получки, могли уйти в закат и не отвечать на звонки (хотя вряд ли они копировали поведение зумеров).

И вот местный бизнес-гуру предложил этому мини-олигарху платить персоналу не 25 тысяч рублей раз в месяц, а 800 рублей за смену (что примерно составляет 20 тысяч рублей в месяц), но ежедневно!

И вы не поверите, “процесс пошел”!

Люди стали более ответственно относится к работе, появилась конкуренция за рабочие места, теперь у владельца бизнеса всегда есть резерв рабочей силы.

Чудеса, да и только!