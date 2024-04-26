Мнение: Молодая гвардия 2.0.

Вот такое сообщение:

“Десятиклассницу из Читы приговорили к 3,5 годам колонии за надпись на гараже

1-й Восточный окружной военный суд признал виновными сразу по нескольким статьям 19-летнего Александра Снежкова и 16-летнюю Любовь Лизунову. Снежкова приговорили к шести годам колонии, Лизунову — к 3,5 годам. Еще одному фигуранту дела Владиславу Вишневскому назначили 1,5 года принудительных работ.

Изначально подростков обвиняли в «вандализме по мотивам политической ненависти», однако позже составы преступлений нашли также в их интернет-постах, и к статьям обвинения добавились также «одобрение терроризма» и «призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Лизунова и Снежков нарисовали граффити «Смерть режиму!» в одном из гаражных кооперативов Читы. Изначально подростки находились под подпиской о невыезде, однако после того, как Росфинмониторинг внес их в список «террористов и экстремистов», их вскоре отправили в СИЗО”

Такая деталь – подростков, ни в коей мере не военнослужащих, судили ВОЕННЫМ СУДОМ. Читал вчера про Тимура Иванова, отстраненного замминистра обороны, что его защита, напротив, очень настаивала, чтобы Иванова судил как раз военный суд – но им было в этом отказано, и поэтому санкцию на арест дал вполне себе гражданский Басманный суд Москвы.

Гибкость! Как хотят, так и судят. А могут и вообще не судить. Тошнит от всей этой мерзости – и от бессилия, конечно.