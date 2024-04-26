Мнение: Если бы США были на месте России, стратегические границы и «порядок, основанный на правилах»

1. Фрагмент сюжета легендарной игры Ред Алерт 2, вышедшей в 2000 году (ссылка):



Советская армия вмешивается в гражданскую войну в Мексике, поддерживая повстанцев, сражающихся против проамериканского правительства, что вызывает негодование американского президента… Дальнейшая конфронтация ведёт к тому, что СССР и США готовы начать новую мировую войну.



Узнав о перемещении советской военной техники через Атлантику к берегам Северной Америки, Дуган связывается по телефонной линии с Романовым и требует прекратить наметившееся вторжение, после чего приказывает использовать американский ядерный арсенал против Советского Союза.

Ещё одно подтверждение очевидного факта: если бы в 2014 году на месте России были США, они восприняли бы Евромайдан на Украине как угрозу жизненно важным интересам США, то есть как достаточное основание для начала ядерной войны.

2. Статья «плохого полицейского», Дмитрия Медведева, в журнале «Эксперт» — о том, где заканчиваются границы России (ссылка):

Стратегические границы России, как любой великой мировой державы, находятся далеко за пределами ее территории. И в их основе не военная сила и желание переделать политическую карту, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства. В этом суть нового международного порядка, который постепенно приходит на смену однополярному миру.

А вот ключевая фраза:

Наш самый главный интерес не приобретение новых земель, а компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в сопредельных странах, действующая во благо своих граждан и международного сообщества.

3. Дзен-канал «Территория смысла» пишет (ссылка):

Более чем уверен, что вы неоднократно слышали в совершенно разных источниках словосочетание “Порядок, основанный на правилах”. Чаще всего его применяют в контексте типа “Россия подрывает порядок, основанный на правилах”, ну и вообще нас постоянно выставляют в негативном ключе.

Стоит заметить, что о “Порядке, основанном на правилах” говорят исключительно представители “цивилизованных” стран из “цветущего сада”. На все просьбы “чумазых” представителей “джунглей” список этих правил предоставить как правило отмалчиваются и ничего не предоставляют.

Вообще, все международные отношения регламентируются международным правом. Это некоторый свод правил и законов, которые все должны соблюдать для нормальной международной деятельности. Ну чтобы автомобили могли пересекать границы, товары и услуги можно было оказывать на территории разных государств, чтоб можно было путешествовать и так далее. Правила эти формировались десятилетиями и столетиями, начиная с античных времен. Ну и вполне логично, что управляет международным правом в целом ООН. Именно в ООН это самое международное право согласовывают, и там же есть механизмы разбирать возникающие споры между государствами и компаниями и частными лицами. В общем нормальный давно сложившийся механизм.

Еще во времена холодной войны в западном блоке начала формироваться своя система законов и правил, как они сами считают гораздо более либеральная, с полным набором прав и свобод и верховенством права, и вообще они считают, что их “Порядок, основанный на правилах” может сделать мир лучше. Кстати полное наименование: “Либеральный международный порядок, основанный на правилах”.

Но когда холодная война закончилась и на международную арену вышли страны бывшего социалистического лагеря, то для них существовало международное право, и соответственно они (то есть мы) стараемся выстраивать отношения на тех нормах и правилах, которые установлены и согласованы в ООН. Западный же блок пытается насаждать свои законы и правила, которые они сами для себя сформировали внутри своего блока.

Понятное дело, что порядок основанный на правилах направлен в первую очередь на учет интересов стран западного блока, что категорически не устаивает такие страны как Россия, Китай, Иран и многие другие.

Вот и возникает вот эта вот проблема, что Россия “подрывает” порядок основанный на правилах, потому что он изначально не учитывает интересов собственно России.