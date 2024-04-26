Нарколог Шуров объяснил, почему некоторым людям нравятся запахи краски и бензина

Врач-нарколог Василий Шуров подчеркнул, что привлекательность запахов краски и бензина для некоторых людей считается обычным явлением. Однако важно различать между индивидуальными предпочтениями и признаками токсикомании.

Врач отметил, что любовь к запаху – это одно, но стремление к самому эффекту уже говорит о проблеме. По мнению нарколога, в случае подозрения на злоупотребление химикатами, необходимо обратиться к специалисту. Однако в других ситуациях предпочтение к запахам может быть связано с индивидуальной чувствительностью или даже с недостатком определенных веществ в организме, например, у беременных женщин, пишет Пятый канал.

Таким образом, если подобные запахи просто нравятся человеку, то риска стать наркоманом нет, заключил Шуров.