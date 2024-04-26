Мнение: Скажи мне, чему ты рад

Пропагандисты о фото восторженно пишут, что на нем “Процесс производства модернизированных танков Т-80БВМ на «Омсктрансмаше».

Я же смотрю, и сердце кровью обливается: блин, ну до чего ж бессмысленный перевод денег и ресурсов! Куда… Зачем… Как там пел Никольский в моем детстве:

Скажи мне, чему ты рад.

Постой, оглянись назад.

И ты увидишь – вороны кружат,

И вянет листопад,

Там где был цветущий сад.