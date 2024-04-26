 

Мнение: Скажи мне, чему ты рад

26.04.2024, 19:50, Разное
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Пропагандисты о фото восторженно пишут, что на нем “Процесс производства модернизированных танков Т-80БВМ на «Омсктрансмаше».

Я же смотрю, и сердце кровью обливается: блин, ну до чего ж бессмысленный перевод денег и ресурсов! Куда… Зачем… Как там пел Никольский в моем детстве:

Скажи мне, чему ты рад.
Постой, оглянись назад.
И ты увидишь – вороны кружат,
И вянет листопад,
Там где был цветущий сад.

Источник: Размышления вольного социолога


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