СМИ: Netflix прекратил платить российским правообладателям отчисления за показ «Глухаря» и «Условного мента»

Крупнейший стриминговый сервис Netflix под давлением Минфина США прекратил платить отчисления российским правообладателям за показ сериалов «Глухарь» и «Условный мент».

Об этом рассказало издание Axios, ссылаясь сразу на четыре источника. В начале мая обе легендарные ленты должны исчезнуть из каталога.

Формальный запрет на перевод отчислений вступил в силу летом 2023 года в рамках очередного пакета санкций, однако на практике продюсеры быстро нашли способ его обойти. К концу года Минфин США начал расследование в связи с тем, что западные отчисления за сериалы составляют порядка 0,5-0,7% ВВП России и через налоги идут на финансирование военных целей.

-Сейчас они сделали худшее, что можно было сделать, – ввели вторичные санкции для всех участников схемы по обходу санкций, – поясняет источник в Netflix. – Совещания по этому вопросу длились две недели и было решено всё-таки отказаться от сотрудничества с этими правообладателями. «Глухарь» популярен в мире, но это серьёзные риски.

Акции стримингового сервиса в четверг и пятницу продемонстрировали лавинообразное падение – один только сериал «Условный мент» с любимцами западной публики Денисом Рожковым и Алексеем Ниловым уже три года не выходит из первой пятёрки самых популярных лент на сервисе, и отказ от его трансляции значительно снижает позиции компании. Многие западные и азиатские пользователи Netflix поддержали кампанию в поддержку возвращения легендарных сериалов – они публикуют скриншоты, свидетельствующие об отписке от платного тарифа, и удаляют приложение со своих умных телевизоров.

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