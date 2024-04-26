 

В Сети появился трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 с украинской озвучкой и русскими субтитрами

26.04.2024, 16:54, Разное
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Украинская студия GSC Game World опубликовала на своем YouTube-канале короткий трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

В ролике под названием “Это не рай” показаны некоторые локации игрового Чернобыля, а персонаж по имени Рихтер рассказывает главному герою Скифу об опасностях Зоны. Трейлер был озвучен на украинском языке, но на YouTube добавлены официальные русские субтитры.

Разработчики также подтвердили дату выхода игры: 5 сентября она появится для ПК и консолей Xbox Series X/S. S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступна в библиотеке Game Pass с первого дня релиза. Подписка позволит играть без дополнительной покупки. Таким же образом обладатели Xbox с активной подпиской уже могли наслаждаться игрой Atomic Heart.

Разработчики утверждали о релизе в сентябре еще в январском трейлере.


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