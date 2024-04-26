Эксперты Big Geek определили лучший MacBook в 2024 году для разных задач

Блогер с канала Big Geek провел сравнительный анализ ноутбуков MacBook на базе чипов Apple M1, M2 и M3, оценив их по соотношению цены и функциональности, чтобы помочь потребителям определиться с выбором наиболее подходящей модели для их задач.

Эксперт утверждает, что базовая модель MacBook Air с процессором M1 идеально подходит для выполнения основных задач, таких как работа с текстом, простая обработка фотографий и даже легкий видеомонтаж. Он также обеспечивает высокую производительность при работе с несколькими приложениями одновременно.

При наличии большего бюджета пользователи могут рассмотреть модели MacBook Air с процессорами M2 или MacBook Pro с процессорами M1 Pro и M2 Pro. Рекомендуется определить свои приоритеты: если важны вес и компактность, то предпочтение отдается MacBook Air. Для тех, кто ценит высокую производительность и дополнительные функции, лучше подойдет MacBook Pro. Версия с 14-дюймовым экраном рекомендуется для путешествий, а 16-дюймовая – для стационарной работы.

Профессионалам, работающим с видео, рекомендуется выбрать MacBook Pro с процессорами M1 Max или M2 Max. Тем, кто занимается графическим дизайном, следует обратить внимание на мощный мини-ПК Mac Studio.

Сотрудники Big Geek настоятельно рекомендуют избегать покупки MacBook с базовыми процессорами M1, M2 или M3 без приставки Pro и Max, а также старых компьютеров Apple с процессорами Intel.

Эксперт отмечает, что для моделей на M1 или M3 достаточно 8 ГБ оперативной памяти, но базовую комплектацию на M2 следует избегать.