КПРФ выступила категорически против отпевания беспартийных в церквях

Коммунистическая партия Российской Федерации выступила против практики отпевания неверующих лиц в православных церквах. Председатель Геннадий Зюганов напомнил, что подобные действия не соответствуют духу современного православного государства и противоречат принципам воцерковленного гражданского общества.

Запрет на отпевание неверующих заложен не только в Нагорной проповеди, но и в Моральном кодексе строителей коммунизма – фундаментальном документе, определяющем нравственные принципы и ценности коммунистической идеологии.

По мнению руководства КПРФ, практика отпевания неверующих может привести к дискриминации и нарушению прав верующих и обесцениванию религиозных убеждений православных коммунистов. Партия призывает к уважению коммунистических принципов КПРФ в отношении православной церкви, а также к соблюдению Десяти заповедей и остальных законов РФ.

—