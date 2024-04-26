 

КПРФ выступила категорически против отпевания беспартийных в церквях

26.04.2024, 15:33, Разное
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Коммунистическая партия Российской Федерации выступила против практики отпевания неверующих лиц в православных церквах. Председатель Геннадий Зюганов напомнил, что подобные действия не соответствуют духу современного православного государства и противоречат принципам воцерковленного гражданского общества.

Запрет на отпевание неверующих заложен не только в Нагорной проповеди, но и в Моральном кодексе строителей коммунизма – фундаментальном документе, определяющем нравственные принципы и ценности коммунистической идеологии.

По мнению руководства КПРФ, практика отпевания неверующих может привести к дискриминации и нарушению прав верующих и обесцениванию религиозных убеждений православных коммунистов. Партия призывает к уважению коммунистических принципов КПРФ в отношении православной церкви, а также к соблюдению Десяти заповедей и остальных законов РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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