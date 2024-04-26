 

Рупор кремлевской пропаганды: О передаче F-16 на Украину

26.04.2024, 15:11, Разное
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О передаче F-16 на Украину.

Сварщики получили информацию, что F-16 передадут 30-й авиационной тактической бригаде Украины и 114-й бригаде тактической авиации Украины.

На румынскую 86-ю авиабазу «Лейтенант авиации Джордж Мокорнице» прибыли 3 истребителя F-16AM с бортовыми номерами J-010, J-019, J-366 и 2 F-16BM с бортовыми номерами J-064 и J-210.
Самолеты предназначены для использования Европейским учебным центром F-16.
Центр был создан в результате сотрудничества между Румынией и Нидерландами в партнерстве с намерением передать 5 истребителей корпорации Lockheed Martin при поддержке Дании.

Все пять истребителей относительно новые:

F-16AM J-010 постройки 1991 года;
F-16AM J-019 постройки 1991 года;
F-16 AM J-366 постройки 1988 года;
F-16BM J-064 постройки 1988 года;
F-16BM J-210 постройки 1986 года.

https://t.me/svarschiki – цинк

Ориентировочные сроки передачи – третий квартала 2024 года.

Источник: Colonel Cassad


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