Рупор кремлевской пропаганды: О передаче F-16 на Украину
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О передаче F-16 на Украину.
Сварщики получили информацию, что F-16 передадут 30-й авиационной тактической бригаде Украины и 114-й бригаде тактической авиации Украины.
На румынскую 86-ю авиабазу «Лейтенант авиации Джордж Мокорнице» прибыли 3 истребителя F-16AM с бортовыми номерами J-010, J-019, J-366 и 2 F-16BM с бортовыми номерами J-064 и J-210.
Самолеты предназначены для использования Европейским учебным центром F-16.
Центр был создан в результате сотрудничества между Румынией и Нидерландами в партнерстве с намерением передать 5 истребителей корпорации Lockheed Martin при поддержке Дании.
Все пять истребителей относительно новые:
F-16AM J-010 постройки 1991 года;
F-16AM J-019 постройки 1991 года;
F-16 AM J-366 постройки 1988 года;
F-16BM J-064 постройки 1988 года;
F-16BM J-210 постройки 1986 года.
https://t.me/svarschiki – цинк
Ориентировочные сроки передачи – третий квартала 2024 года.
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Источник: Colonel Cassad
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