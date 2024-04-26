Учёные опровергли существование Омска

В «Вестнике Российской академии естественных наук» вышел материал доктора географических наук, профессора Владимира Порфирьева и кандидата наук Якова Левензона, в котором учёные ставят под сомнение признанные научным сообществом координаты отдельных населённых пунктов и природных объектов России.

По мнению исследователя, сомнительным можно считать утверждение, что одна из крупнейших рек страны – Ангара – вытекает из озера Байкал и впадает в Енисей. Географ предполагает, что её устье на самом деле находится вблизи Владивостока. Уральские горы в материале названы Уральским нагорьем, так как их высота не превышает 200-500 метров, а остров Сахалин географы считают полуостровом.

Особое внимание в статье уделено городам – Порфирьев и Левензон уверены, что в Сибири проживает в несколько раз меньше людей, чем считают официальные источники. Исследователи называют цифру в 10 миллионов человек. Крупнейшим городом Сибири определён Новосибирск – в нём проживают 200-300 тысяч человек. Некоторых крупных городов, по их мнению, и вовсе не существует – в частности, Омска.

– Мы уже неоднократно в различных СМИ читали материалы о так называемой Омской аномалии – необъяснимом с научной точки зрения процессе, препятствующему выезду из Омска. Как и в Бермудском треугольнике, ничего аномального здесь нет. Из города невозможно выехать и въехать из-за его физического отсутствия, – говорится в публикации.

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