 

Бренд Honor стал лидером китайского рынка смартфонов

26.04.2024, 11:15, Разное
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В начале 2024 года поставки смартфонов в Китае выросли на 6,5%, достигнув 69,3 млн устройств. Эти данные были обнародованы в новом отчете аналитической фирмы IDC.

Главным фактором роста оказались Honor и Huawei, стимулировавшие общий рост рынка Android на 9,3%. В то же время Apple потеряла 6,6% рынка из-за усилившейся конкуренции. Празднование Лунного Нового года также подогрело спрос на устройства начального и среднего класса.

Honor достигла первой позиции на рынке благодаря разнообразному портфолио продуктов и серии Magic 6 с популярными функциями искусственного интеллекта. Вместе с этим Huawei также развигалась, но ограничения поставок комплектующих из-за американских технологий сдерживают ее потенциал.

Текущий топ-5 брендов на китайском рынке: Honor (17,1%), Huawei (17%), Oppo (15,7%), Apple (15,6%), Vivo (14,6%). Остальные 20,1% делят между собой другие бренды.


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