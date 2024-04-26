 

Lenovo выпустила игровой монитор с 4K и частотой 160 Гц за $220

26.04.2024, 9:38, Разное
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Под брендом Lecoo компания Lenovo представила геймерам свой последний бюджетный монитор – N2721U, обладающий функциональностью, несмотря на доступную цену. Об этом пишет GizmoChina.

27-дюймовая IPS-панель N2721U обеспечивает разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей), с частотой обновления 160 Гц и временем отклика 1 мс. Монитор также поддерживает 10-битную глубину цвета и покрывает 98% цветового охвата DCI-P3, обеспечивая высокое качество изображения.

Кроме того, монитор обладает множеством игровых функций, таких как поддержка HDR 400, обеспечивающая лучшую видимость в темных или переэкспонированных сценах. Также модель заботится о зрении пользователя, включая функцию DC Dimming и режим слабого синего света, которые помогают снизить усталость глаз.

Что касается подключений, монитор оборудован двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, одним портом Type-C и аудиовыходом для наушников.

Новый монитор Lenovo уже доступен для покупки в Китае по цене 1,6 тыс. юаней, что примерно равно $200 или 21 тыс. рублей по текущему курсу на 25 апреля 2024 года.


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