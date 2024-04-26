 

Мария Певчих во второй части фильма «Предатели» разоблачит буржуазных элементов, которые будучи в КПСС изменили делу Ленина

26.04.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иноагент и лидер экстремистской организации ФБК Мария Певчих приоткрыла завесу тайны над второй частью своего фильма-расследования «Предатели».

В ней автор будет беспощадно бичевать и выводить на чистую воду отступников от курса Ленина и учения Маркса, которые из-за своих мелкобуржуазных мотивов погубили СССР.

Главным фигурантом расследования выступит бывший секретарь Комсомола, а впоследствии – олигарх и предатель Родины Михаил Ходорковский. Именно с его отступления от идеала строителя коммунизма, по мнению Певчих, и началось крушение советского рая и скатывание России в капиталистический ад 90х. Автор фильма покажет неопровержимые доказательства того, что будущий олигарх незаконно и вопреки учению марксизма фарцевал турецкими джинсами и другим ширпотребом ради личного обогащения.

В фильме приведено почти два десятка фамилий псевдобольшевиков и предателей, спутавшихся с американской резидентурой из «Радио Свобода», продавших Ленина за чечевичную похлёбку и отнявших у миллионов советских детей шанс на светлое будущее.

– Я родилась перед самым крушением великого советского проекта, – говорит Певчих. – Это я – та советская девочка, чьё будущее и право на счастливую жизнь вы украли. Я могла бы жить не в занюханном Лондонобаде между крыс и мигрантов, а в светлом коммунистическом мире Полудня. Тех из вас, твари, до кого спецслужбы ещё не добрались с «Новичком» и ледорубом, я выведу на чистую воду. Кончите, как Иуда в Гефсемане.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Сделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда

26.04 / На ПК и PS5 вышло бесплатное обновление для Fallout 4 в 4K и 60 FPS

26.04 / Ученые нашли новые свидетельства существования Девятой планеты

26.04 / Шоколаду грозит исчезновение

26.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Очеретино. 25.04.2024

25.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Белорусский фронт

25.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Штурм Красногоровки. 24.04.2024

25.04 / Диетолог раскрыла полезную для человека дозу арахиса

25.04 / Мнение: Правило «отдавайте больше», адресная благотворительность и регулирование цен на хлеб

25.04 / Мнение: Ошибка понимания. 1991

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика