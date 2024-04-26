Мария Певчих во второй части фильма «Предатели» разоблачит буржуазных элементов, которые будучи в КПСС изменили делу Ленина

Иноагент и лидер экстремистской организации ФБК Мария Певчих приоткрыла завесу тайны над второй частью своего фильма-расследования «Предатели».

В ней автор будет беспощадно бичевать и выводить на чистую воду отступников от курса Ленина и учения Маркса, которые из-за своих мелкобуржуазных мотивов погубили СССР.

Главным фигурантом расследования выступит бывший секретарь Комсомола, а впоследствии – олигарх и предатель Родины Михаил Ходорковский. Именно с его отступления от идеала строителя коммунизма, по мнению Певчих, и началось крушение советского рая и скатывание России в капиталистический ад 90х. Автор фильма покажет неопровержимые доказательства того, что будущий олигарх незаконно и вопреки учению марксизма фарцевал турецкими джинсами и другим ширпотребом ради личного обогащения.

В фильме приведено почти два десятка фамилий псевдобольшевиков и предателей, спутавшихся с американской резидентурой из «Радио Свобода», продавших Ленина за чечевичную похлёбку и отнявших у миллионов советских детей шанс на светлое будущее.

– Я родилась перед самым крушением великого советского проекта, – говорит Певчих. – Это я – та советская девочка, чьё будущее и право на счастливую жизнь вы украли. Я могла бы жить не в занюханном Лондонобаде между крыс и мигрантов, а в светлом коммунистическом мире Полудня. Тех из вас, твари, до кого спецслужбы ещё не добрались с «Новичком» и ледорубом, я выведу на чистую воду. Кончите, как Иуда в Гефсемане.

—