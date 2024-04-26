 

На ПК и PS5 вышло бесплатное обновление для Fallout 4 в 4K и 60 FPS

26.04.2024, 7:56, Разное
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На ПК и консолях вышло долгожданное обновление для Fallout 4, предлагающее улучшенную графику и повышенную производительность. Теперь игроки могут наслаждаться игрой в 4K при плавных 60 кадрах в секунду.

Обновление доступно бесплатно для владельцев базовых версий игры на PS4. Однако обладателям Fallout 4, полученной в рамках акции PS Plus Collection, придется приобрести улучшенную версию отдельно.

Помимо этого, был выпущен патч для PS4 и Xbox One, направленный на повышение стабильности и исправление ошибок в квестах.

Для пользователей ПК также доступен патч, включающий поддержку широкоформатных дисплеев и улучшения в Creation Kit, а также обеспечивающий стабильную игровую сессию на Steam Deck.


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