На ПК и PS5 вышло бесплатное обновление для Fallout 4 в 4K и 60 FPS

На ПК и консолях вышло долгожданное обновление для Fallout 4, предлагающее улучшенную графику и повышенную производительность. Теперь игроки могут наслаждаться игрой в 4K при плавных 60 кадрах в секунду.

Обновление доступно бесплатно для владельцев базовых версий игры на PS4. Однако обладателям Fallout 4, полученной в рамках акции PS Plus Collection, придется приобрести улучшенную версию отдельно.

Помимо этого, был выпущен патч для PS4 и Xbox One, направленный на повышение стабильности и исправление ошибок в квестах.

Для пользователей ПК также доступен патч, включающий поддержку широкоформатных дисплеев и улучшения в Creation Kit, а также обеспечивающий стабильную игровую сессию на Steam Deck.