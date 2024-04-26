 

Ученые нашли новые свидетельства существования Девятой планеты

26.04.2024, 7:06, Разное
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Ученые из Калифорнийского технологического института, Университета Лазурного берега и Юго-Западного исследовательского института обнаружили новые доказательства существования гипотетической Девятой планеты.

Еще в 2015 году астрономы обнаружили скопление объектов за орбитой Нептуна, которое, по их мнению, было вызвано гравитационным притяжением неизвестной планеты. Это открытие привело к предположению о существовании Девятой планеты, которая, как считается, в 10 раз массивнее Земли и находится на расстоянии в сотни раз большем, чем Земля от Солнца.

В новой статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv и принятой к публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters, исследователи представляют дополнительные доказательства, подтверждающие существование Девятой планеты. Они проанализировали движения долгопериодических объектов, которые пересекают орбиту Нептуна и демонстрируют нерегулярные траектории.

Используя компьютерное моделирование, исследователи показали, что наиболее вероятным объяснением необычного поведения объектов является гравитационное влияние массивной планеты, расположенной за пределами орбиты Нептуна. Моделирование не позволило определить точное местоположение Девятой планеты, но исследователи предполагают, что она находится в несколько раз дальше от Солнца, чем Нептун.

Исследователи отмечают, что их результаты не исключают других возможных объяснений наблюдаемого поведения, но они считают, что гипотеза Девятой планеты является наиболее вероятной. Они ожидают, что предстоящее открытие обсерватории Веры Рубин в Чили предоставит дополнительные доказательства, необходимые для окончательного подтверждения существования Девятой планеты.


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