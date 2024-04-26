 

Шоколаду грозит исчезновение

26.04.2024, 7:04, Разное
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Любители шоколада в шоке: мировым запасам этого лакомства угрожает разрушительный вирус.

Исследователи из Техасского университета обнаружили, что вирус, распространяемый мучнистыми червецами, опустошает какао-деревья, приводя к потерям урожая от 15% до 50% в Гане, одном из трех крупнейших мировых производителей шоколада.

Мучнистые червецы поедают листья, почки и цветы какао-деревьев, а вирус, который они переносят, вызывает болезнь опухших побегов какао. К сожалению, пестициды неэффективны против этих вредителей.

Ученые отмечают, что бороться с мучнистыми червецами можно с помощью дорогостоящих вакцин. Однако большинство фермеров не могут позволить себе эти вакцины из-за низкого дохода.

– Это серьезная угроза для мировой индустрии шоколада, – считают исследователи. – Если мы не предпримем срочных мер, мы можем столкнуться с дефицитом шоколада в ближайшем будущем.

Исследователи призывают к немедленным действиям по борьбе с вирусом и защите какао-деревьев. Некоторые эксперты рекомендуют использовать устойчивые к вирусу сорта какао, а также внедрять методы борьбы с вредителями, например, биологический контроль.


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