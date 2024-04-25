 

Рупор кремлевской пропаганды: Штурм Красногоровки. 24.04.2024

25.04.2024, 22:05, Разное
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Штурм Красногоровки 24.04.2024

Большое видео (https://t.me/Sladkov_plus/10339) штурмовых действий танкистов 5-й бригады, которые на полном ходу влетают в Красногоровку при участии "Царя Мангала", который подорвался на мине и был эвакуирован на ремонт. Десант на танке и БМП смог пробиться к Огнеупорному заводу, где вчера закрепился, вывесил флаг и начал зачистку прилегающих построек. Все это сопровождается активным огнем нашей артиллерии и танков, а также ответным огнем противника.
В городе видны пожары и множественные прилеты, в том числе и кассетных боеприпасов. Штурмовики шли в самый огонь.

PS, Также сегодня освободили Новобахмутовку и Соловьево.


Российский флаг в Соловьево.

Источник: Colonel Cassad


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