Рупор кремлевской пропаганды: Штурм Красногоровки. 24.04.2024

Штурм Красногоровки 24.04.2024

Большое видео (https://t.me/Sladkov_plus/10339) штурмовых действий танкистов 5-й бригады, которые на полном ходу влетают в Красногоровку при участии "Царя Мангала", который подорвался на мине и был эвакуирован на ремонт. Десант на танке и БМП смог пробиться к Огнеупорному заводу, где вчера закрепился, вывесил флаг и начал зачистку прилегающих построек. Все это сопровождается активным огнем нашей артиллерии и танков, а также ответным огнем противника.

В городе видны пожары и множественные прилеты, в том числе и кассетных боеприпасов. Штурмовики шли в самый огонь.

PS, Также сегодня освободили Новобахмутовку и Соловьево.



Российский флаг в Соловьево.

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