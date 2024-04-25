Диетолог раскрыла полезную для человека дозу арахиса

Диетологи поделились советами по употреблению арахиса в повседневной диете. Взрослым рекомендуется не более 20 граммов в день. Детям до 10 лет – 4-5 орешков, подросткам – не более 8.

Аллергикам нужно быть осторожными. Беременным и кормящим женщинам также следует воздержаться от употребления арахиса. Специалисты предупреждают о нежелательности этого вида орехов в рационе детей до пяти лет и у людей с определенными заболеваниями.

Другой врач подчеркивает полезные свойства арахиса. Это источник белка и здоровых жиров, богат антиоксидантами, витаминами и минералами. Арахис также полезен для контроля уровня сахара в крови и здоровья мозга.