 

Диетолог раскрыла полезную для человека дозу арахиса

25.04.2024, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Диетологи поделились советами по употреблению арахиса в повседневной диете. Взрослым рекомендуется не более 20 граммов в день. Детям до 10 лет – 4-5 орешков, подросткам – не более 8.

Аллергикам нужно быть осторожными. Беременным и кормящим женщинам также следует воздержаться от употребления арахиса. Специалисты предупреждают о нежелательности этого вида орехов в рационе детей до пяти лет и у людей с определенными заболеваниями.

Другой врач подчеркивает полезные свойства арахиса. Это источник белка и здоровых жиров, богат антиоксидантами, витаминами и минералами. Арахис также полезен для контроля уровня сахара в крови и здоровья мозга.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Мнение: Правило «отдавайте больше», адресная благотворительность и регулирование цен на хлеб

25.04 / Мнение: Ошибка понимания. 1991

25.04 / Мнение «аналитика»: О китайской «автобусной остановке»… Над чем ржёте, идиоты?

25.04 / Рак не возникает из-за гаджетов

25.04 / Монах Валаамского монастыря, превращавший воду в вино, обвинён в незаконном обороте алкоголя

25.04 / Мнение: Грузия против Евросоюза, рост поставок грузинского вина и надо ли повышать пошлины на алкоголь

25.04 / Игры для PlayStation 5 в турецком PS Store подорожали почти до 12 тысяч рублей

25.04 / По многочисленным просьбам трудящихся Госдума отменила «длинные выходные» на майских праздниках

25.04 / Монитор Redmi A27Q с 27-дюймовым 2K-экраном оценили дешевле 10 тысяч рублей

25.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Выставка трофеев на Поклонной горе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика