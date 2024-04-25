Мнение: Ошибка понимания. 1991

В связи с внезапными баталиями вокруг 90-х подумал вдруг, что полемика вскрыла одну базовую проблему, парадоксальным образом практически никак не осознанную тогда никем – и которая аукается сейчас. Наши “дарагие россияни” не успели в полной мере осознать смысл 1991 года, то есть – краха коммунизма! На это есть две господствующих точки зрения в обществе, но обе – немного не о том. А второй аспект (поскольку он более страшный и болезненный) мы благополучно заболтали и… вытеснили, в массовом народном сознании второго аспекта просто нет!

Есть первая группа людей (и я в том числе), которые восприняли крах СССР и банкротство коммунизма как большую радость: ну наконец-то, тухлая красная идеология накрылась медным тазом, тоскливые партаппаратчики и бешеные комсомольцы с их идиотическим блеском в глазах сгинут с глаз долой, пришла свобода, Запад и Кока-Кола, вот сейчас-то мы заживем и сделаем, ура, НОРМАЛЬНУЮ страну!

И была вторая группа – которые, наоборот, чуть ли не с первых дней начали по сгинувшему СССР тосковать: ай-ай, ну как же так, а как же теперь бесплатные квартиры и колбаса по 2.20, пролетарии всех стран и чудесная советская промышленность?! Пошто, гады, развалили великий и могучий СССР, в котором было так много Дворцов пионеров и кружков авиамоделизма?!

Те и другие делали огромную ошибку: первые (мы) со временем искренне поверили (убедили сами себя), что “это мы развалили уродливое чудовище совка”; а вторые (которые по определению более внушаемые), также поверили уже нам, что это мы развалили СССР – только они воспринимали его, конечно, не как уродливое чудовище, а как почти что Землю Обетованную, обитель мира, труда и справедливости с бесплатными квартирами.

Правда же заключалась в том, что совок никто не разваливал – он просто РУХНУЛ. Если говорить точнее – банально обанкротился. Никакая замкнутая система не может вечно пребывать в равновесии, если на поддержание себя она тратит больше, чем зарабатывает. В какой-то момент она коллапсирует, что первыми, еще в 70е, поняли как раз правящие коммунисты.

Казалось бы – какая разница? Главное ведь – результат! Появление Новой России!

Но на самом деле это существенно. Наша Новая Россия – дитя не радости, а именно Краха. Мы в 1991 году проснулись на руинах, а вовсе не в новом царстве счастья и свободы. Именно излишний оптимизм и нежелание принимать реальность во всем ее безобразии сыграло с адептами Новой России впоследствии злую шутку: прежние любители совка начали, во-первых, активно упрекать нас в “какую страну загубили”, а во-вторых – злорадно тыкать в “новую Россию”, показывая, насколько мало в ней того самого счастья и сколь много развалин и уродства.

Если же смотреть трезво – с самого начала положение было аховое: “дарагие рассияни” (ненавидящее в том числе и свое новое обозначение) копошились под рухнувшей прямо на наши головы издохшей тушей совка, которая гнила и разлагалась повсюду. В прежней стране и так-то все работало кое-как и через пень-колоду – но после 1991 года сломалось просто сразу всё. Связи порвались, шестеренки закрутились в разные стороны; чинить это всё было невозможно, и стояла, действительно, прямая угроза голода.

Но у меня, и у многих тогда, была мощная анестезия – настолько сильна была радость избавления от давящей коммунистической удавки. И приятно же было думать, что “Это Мы Победили Монстра!” Эта анестезия помогала не впасть в отчаяние – но мешала понимать ОБЪЕКТИВНЫЙ характер произошедшего. По сути, и мы, субьективно ощущая себя “победителями” – были неудачники. Удачники смогли бы аккуратно демонтировать и утилизировать совок ДО ТОГО, как он издохнет у нас на голове; удачники бы как-то умудрились, параллельно убирая совок, запустить компенсирующий его контур нормальной экономики, чтобы все прошло максимально безболезненно.

(и это не говоря уж о том, что мудрые в совок просто никогда бы не вляпались)

Но мы, как принято в России, прошли по самому жесткому пути: дождались, пока совок издох своей смертью – и сплясали на его гниющем трупе, не имея никакого запасного варианта на случай поломки основной системы жизнеобеспечения. И это, заметим, на территории именно России, то есть, по меркам большинства других стран, почти в открытом космосе, среди “белого безмолвия”!

Отсюда же, кстати, так и не осознанный большей частью общества лозунг “Никогда больше!” Никто так и не осознал, от какого КРАЯ чудом отползла Россия после 1991 года. Наоборот: со временем это самое “можем повторить!” стало генеральной линией в “новой России”. Ударными темпами сейчас в стране воспроизводится “совок №2” – который теперь четко понимается как максимальный зажим всех и всяческих свобод, прежде всего – политических, но и всех остальных тоже: мысли, передвижения, коммуникации и даже распоряжения собственным телом.

Это означает лишь то, что грядет вторая катастрофа по типу первой, но удастся ли нам опять из нее выбраться – не факт. Первый приступ болезни организм еще как-то выдерживает, но если доходит до второго – он как правило убивает.