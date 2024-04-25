Монах Валаамского монастыря, превращавший воду в вино, обвинён в незаконном обороте алкоголя

Монах Валаамского монастыря оказался в центре скандала после обвинений в незаконном обороте алкоголя.

Это первый случай, когда подобные обвинения раздаются в историческом месте, обычно ассоциируемом с молитвами и духовностью, хотя в 2006 году генеральная прокуратура вынесла предостережение гр. Иисусу в связи с подобными слухами.

Подозреваемый монах известен своими духовными практиками, которые по слухам включали в себя превращение воды в вино. Следственные органы не стали принимать во внимание потенциальное наличие у него чудесных способностей и вместо этого подозревают его в нелегальных поставках вина из Молдавии.

Местные жители и прихожане монастыря удивлены обвинениями – они утверждают, что монах всегда выглядел скромно и никогда не проявлял интереса к материальным благам. Однако следователи настаивают на том, что имеют доказательства и намерены довести дело до конца, даже если для этого придётся прибегнуть к особым методам допроса.

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