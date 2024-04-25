 

Игры для PlayStation 5 в турецком PS Store подорожали почти до 12 тысяч рублей

25.04.2024, 18:00, Разное
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Издатель Electronic Arts (EA) увеличил цены на свои игры в турецком PS Store до 4000 лир (примерно 11,4 тыс. рублей). Об этом рассказал Telegram-канал “PlayStation Скидки”.

Среди наиболее дорогих игр оказались футбольный симулятор EA Sports FC 24 Ultimate Edition и симулятор смешанных боев UFC 5 Deluxe Edition, которые теперь стоят 4000 лир, в то время как ранее их цены составляли 2000 и 2749 лир соответственно (примерно 5,7 и 7,8 тыс. рублей).

Популярные игры, такие как It Takes Two и Mass Effect Legendary Edition, подорожали почти в 4 раза, а Star Wars Jedi: Fallen Order — более чем в 5 раз. Поднялись цены даже на провалившиеся проекты, включая Immortals Of Aveum, цена на которую выросла с 1400 до 2900 лир, а Deluxe-издание — с 1600 до 3300 лир.

Геймеры высказали критику по поводу изменений. Многие из них заявили, что не будут приобретать игры от EA, а при необходимости предпочтут оформить подписку EA Play, включающую проекты издателя через 9 месяцев после релиза. Стоимость самой подписки также выросла с 250 до 1499 лир за годовой абонемент.

Многие российские геймеры используют турецкий магазин PS Store для приобретения игр и оформления подписок после отключения сервисов PlayStation в РФ весной 2022 года.


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