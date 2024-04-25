 

По многочисленным просьбам трудящихся Госдума отменила «длинные выходные» на майских праздниках

25.04.2024, 17:33, Разное
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Государственная дума на экстренном заседании сразу в трёх чтениях приняла поправки в производственный календарь на 2024 год, согласно которым 28, 29, 30 апреля и 1 мая объявляются рабочими днями.

С инициативой «отменить майские праздники» выступил Профсоюз рабочих и служащих Российской Федерации – по замыслу активистов, в сложной геополитической ситуации «длинные выходные» – непозволительная роскошь.

«Не время сейчас для светлого праздника Первомая, а время упорно трудиться на своём рабочем месте. Отдохнём после того, как обстановка в стране и мире нормализуется», – обратился к депутатам автор инициативы, почётный донор и сталевар Демьян Бедный.

Как подчёркивают депутаты, по соглашению с работодателем сотрудники могут перенести на начало мая ежегодный оплачиваемый отпуск, либо взять несколько выходных за свой счёт.

По данным экспертов, 4 рабочих дня в конце апреля-начале мая позволит увеличить рост ВВП как минимум на 0,5%, что благотворно скажется на налоговых поступлениях и благосостоянии граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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