 

Рупор кремлевской пропаганды: Выставка трофеев на Поклонной горе

25.04.2024, 16:40, Разное
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В общем, почти всю трофейную технику (пока катеров только не видно) из парка "Патриот" перевезли для экспонирования на выставку трофеев на Поклонной горе + добавили к ней новые трофеи. По итогу получается самая крупная выставка трофейной бронетехники с начала СВО. Открывается мероприятие 1 мая, так что рекомендую посетить, там есть что посмотреть как из старого, так и из нового.
Возможно, еще успеют "Леопард" привести в порядок и тоже перегнать на Поклонную гору.
Для полного комплекта не хватает "Абрамса", "Челленджера" и "Страйкера".

Источник: Colonel Cassad


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