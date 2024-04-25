Среди молодёжи набирает популярность новый мессенджер «Сообщения»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Среди молодёжи по всему миру стремительно набирает популярность новый мессенджер «Сообщения» (Messages). Он привлекает пользователей тем, что предустановлен на всех без исключения массовых телефонах, а также считается элитным – за каждое сообщение нужно платить оператору сотовой связи.
Как отмечает один из пользователей модного мессенджера из Германии, за март он потратил на переписки уже 665 евро и не собирается останавливаться.
«Приложение Nachrichten – это в первую очередь про статус, – говорит он. – Не всякий может позволить себе переписываться именно так. Ему также свойственна элегантная простота, как и всем премиальным вещам».
В свою очередь жительница Нидерландов считает главным плюсом программы её предустановленность.
«Здорово, что «Сообщения» не надо устанавливать, потому что устанавливать программы – это очень сложно, – жалуется она. – Когда я пыталась установить TikTok, я безуспешно потратила весь день, а ещё у меня случилась истерика и мне пришлось потом целую неделю ходить к психологу не только по вечерам, но и на утренние сеансы тоже».
Популярность нового мессенджера имеет и обратную сторону. К примеру, в Италии уже предлагают его запретить, поскольку владелец программы неизвестен, а принцип её работы чрезвычайно загадочен – у многих пользователей «Сообщения» функционируют даже с отключенным интернетом. Эксперты по маркетингу также раскритиковали брендинг приложения, называя его «чрезвычайно размытым», и осудили непрозрачность компании, стоящей за «Сообщениями».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет