Среди молодёжи набирает популярность новый мессенджер «Сообщения»

Среди молодёжи по всему миру стремительно набирает популярность новый мессенджер «Сообщения» (Messages). Он привлекает пользователей тем, что предустановлен на всех без исключения массовых телефонах, а также считается элитным – за каждое сообщение нужно платить оператору сотовой связи.

Как отмечает один из пользователей модного мессенджера из Германии, за март он потратил на переписки уже 665 евро и не собирается останавливаться.

«Приложение Nachrichten – это в первую очередь про статус, – говорит он. – Не всякий может позволить себе переписываться именно так. Ему также свойственна элегантная простота, как и всем премиальным вещам».

В свою очередь жительница Нидерландов считает главным плюсом программы её предустановленность.

«Здорово, что «Сообщения» не надо устанавливать, потому что устанавливать программы – это очень сложно, – жалуется она. – Когда я пыталась установить TikTok, я безуспешно потратила весь день, а ещё у меня случилась истерика и мне пришлось потом целую неделю ходить к психологу не только по вечерам, но и на утренние сеансы тоже».

Популярность нового мессенджера имеет и обратную сторону. К примеру, в Италии уже предлагают его запретить, поскольку владелец программы неизвестен, а принцип её работы чрезвычайно загадочен – у многих пользователей «Сообщения» функционируют даже с отключенным интернетом. Эксперты по маркетингу также раскритиковали брендинг приложения, называя его «чрезвычайно размытым», и осудили непрозрачность компании, стоящей за «Сообщениями».

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