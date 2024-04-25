 

В WhatsApp заработал Passkey для входа по Face ID и Touch ID

25.04.2024, 15:15, Разное
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Разработчики WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ за экстремизм) анонсировали добавление поддержки технологии Passkey для приложения на iPhone на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Теперь пользователи могут авторизоваться в WhatsApp с помощью биометрических данных по Face ID и Touch ID или используя пароль блокировки. Это упрощает и безопаснее процесс входа, поскольку нет необходимости в получении SMS, отмечают разработчики.

Нововведение также полезно в ситуациях, когда отсутствует доступ к сети или во время путешествий, так как не требуется ввод кода, полученного по SMS, достаточно подтвердить личность через Passkey.

Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователи могут активировать ее в настройках WhatsApp, перейдя в раздел “Аккаунт” – “Ключи доступа”. Новшество уже начали распространять среди пользователей мессенджера на iOS, хотя на некоторых устройствах оно может появиться с задержкой.

Планы по внедрению этой функции в мессенджере для Android не уточняются разработчиками WhatsApp.


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