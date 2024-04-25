 

Нейросеть в новом смартфоне Huawei Pura 70 начала оголять девушек на фото

25.04.2024, 14:10, Разное
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В новом смартфоне Huawei Pura 70 встроенная нейросеть, предназначенная для удаления объектов на фотографиях, случайно оказалась способна не только стирать лишние предметы, но и «раздевать» людей на снимках. Об этом пишет портал Mobiltelefon.

Сообщения о неожиданной функции быстро распространились через китайскую социальную сеть Weibo, где пользователи начали делиться отредактированными фотографиями. На большинстве из них у девушек «волшебным образом» исчезала одежда и создавалось глубокое декольте.

Проверка журналистов Mobiltelefon подтвердила работоспособность нейросети на модели Huawei Pura 70.

Huawei оперативно выпустила обновление, которое предотвращает подобные случаи. Теперь пользователи получают уведомление о невозможности использования данной функции.

Этот инцидент также напомнил о смартфоне OnePlus 8 Pro с инфракрасной камерой, способной «видеть» сквозь предметы и одежду. Компании тогда пришлось даже ограничить функционал своего девайса.


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