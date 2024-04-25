Как же женщины смелы: ногти — зубья от пилы

Женщина записывается на маникюр, а возвращается с такими «ужасающими» ногтями, что «не может уснуть».

Еще бы! Можно себе представить, какие кошмары приснятся, если стать обладательницей подобного украшения. Не зря эти снимки облетели весь Reddit: многие пользователи соцсети были либо в ужасе, либо под впечатлением «зубоподобного» вида подпиленных ногтей. Это даже когтями не назовешь — больше всего они напоминают зубья пилы-ножовки. Да-да, именно той, коей пилят дрова.

Придание формы ногтям не является чем-то необычным для гламурных дамочек. Только вот эта не стала делать классические квадратные или длинные и блестящие ногти. И то, что она сотворила, «ужаснуло» некоторых завсегдатаев этого ресурса.

На сабреддите (это такой подраздел социального сайта Reddit, на котором обсуждают определенную тему), с названием «Размытое изображение» люди делятся удачными и «проклятыми» фотографиями. Автор же этого снимка выложил фото своих ногтей, заточенных в виде «зубьев».

Эти маленькие треугольники вызвали столь бурную реакцию полсетителей Reddit, что многие начали предсказывать результат существования с ними:

сколько неудобств они создадут в быту и на работе;

различные ситуации, при которых ногти-«зубья» только мешают: например, если на них наткнуться во сне, можно проснуться в ярости от того, что они цепляются за все, и больше не заснуть;

жуткий звук, с которым эти ногти скользят по простыне;

рану, когда один из этих «зубьев» зацепится за что-то и ноготь начнет расслаиваться: понадобися бинт, потому что палец кровоточит.

Большинство согласилось: «Это, конечно, выглядит ужасно».

Однако кое-кому «понравились» ногти с «зубцами», которые могут пригодиться для выполнения определенных задач, даже интимных:

Один из одобривших дизайн сказал: «Она готова к сезону упаковки подарков…»

Другой хихикнул: «Это было бы похоже на рай, если бы она почесала меня».

Третий пользователь поделился: «У меня вдруг так зачесалась спина».

А четвертый сделал вывод: «Все равно лучше, чем эти ультрадлинные ногти».

Короче, новый тренд в маникюре никого не оставил равнодушным: все нашли, над чем приколоться.

blursed nails

byu/dogfeet89 inblursedimages

Источник информации и фото: dailystar.co.uk, sdelairukami.ru

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