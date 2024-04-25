 

«Здравствуйте, малолетние дебилы»: новым ведущим телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» станет Дмитрий Пучков

25.04.2024, 13:33, Разное
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Пресс-служба телеканала «Карусель» сообщила, что с 19 мая одним из ведущих детской передачи «Споко́йной ночи, малыши!» станет популярный блогер и писатель Дмитрий Пучков, известный под творческим псевдонимом Гоблин. Дата выхода первого выпуска с его участием приурочена к годовщине создания Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

«Производимый Дмитрием Юрьевичем контент поспособствует формированию правильного мировоззрения и патриотическому воспитанию  наших юных телезрителей. К тому же Дмитрий Юрьевич уже имеет опыт работы с людьми, наработанный им во время службы в правоохранительной системе. А его популярность у молодёжи поспособствует росту просмотров», – говорится в пресс-релизе.

Руководство телеканала подтвердило, что оставит на усмотрение автора озвученные им тексты и не будет их цензурировать. На одном из некогда популярных видеохостингов уже выложили дубли с новым ведущим.

«Здравствуйте, малолетние дебилы!» – так поприветствовал юных зрителей Пучков. 

Также известно, что в отдельных выпусках к ведущему в гости будет приходить блогер Клим Жуков. Ему поручено вести авторскую рубрику «Страничка истории».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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