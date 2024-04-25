«Зенит» проиграл казанскому «Рубину» в домашнем матче 25-го тура РПЛ

В домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-лиги петербургский клуб «Зенит» потерпел поражение от казанского «Рубина». Игра, прошедшая на стадионе в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили косовский легионер Мирлинд Даку и белорус Александр Мартынович.

Несмотря на поражение, «Зенит» остается лидером турнирной таблицы, однако его отрыв от второго места, занимаемого «Краснодаром», сократился до одного очка. В этом же туре «Краснодар» одержал победу со счетом 3:1 над командой «Балтика».

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился сложностями общения с зарубежными партнерами по команде, отметив: «Не могу сразу сообразить, на каком языке кричать — на русском, португальском или английском».