 

«Зенит» проиграл казанскому «Рубину» в домашнем матче 25-го тура РПЛ

25.04.2024, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-лиги петербургский клуб «Зенит» потерпел поражение от казанского «Рубина». Игра, прошедшая на стадионе в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили косовский легионер Мирлинд Даку и белорус Александр Мартынович.

Несмотря на поражение, «Зенит» остается лидером турнирной таблицы, однако его отрыв от второго места, занимаемого «Краснодаром», сократился до одного очка. В этом же туре «Краснодар» одержал победу со счетом 3:1 над командой «Балтика».

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился сложностями общения с зарубежными партнерами по команде, отметив: «Не могу сразу сообразить, на каком языке кричать — на русском, португальском или английском».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / The Verge: Microsoft сделала обновление для Windows 11 с рекламой в меню «Пуск»

25.04 / Виновником крупного пожара на складе в Лесосибирске оказалась курившая собака

25.04 / Мнение: Да, в России действительно есть коррупция

25.04 / Все идет по плану – Арестованный друг Тимура Иванова занимался поселком генералов Минобороны

25.04 / Йод и зеленка могут быть опасными при обработке ран

25.04 / Резкое похудение может ускорить старение кожи

25.04 / Студенты Гарварда 5 лет учили русский язык под видом украинского

25.04 / Энтузиаст запустил на Android-смартфоне Cyberpunk 2077

25.04 / 72-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках

25.04 / Мнение «аналитика»: О новых и новых унижениях… Деваться некуда, приходится терпеть?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика