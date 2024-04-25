 

The Verge: Microsoft сделала обновление для Windows 11 с рекламой в меню «Пуск»

25.04.2024, 11:50, Разное
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Microsoft выпустила свежее обновление для операционной системы Windows 11, которое вызвало недовольство у пользователей из-за появления рекламы в меню “Пуск”. Об этом информирует издание The Verge.

Обновление, названное KB5036980, было выпущено 23 апреля 2024 года. На данный момент его установка необязательна, однако, но Microsoft может сделать его обязательным в будущем.

После установки KB5036980 реклама начинает появляться в разделе “Рекомендации” в меню “Пуск”. Это представлено в виде иконок приложений, которые Microsoft рекомендует пользователю. Например, таким образом продвигается менеджер паролей 1Password. По словам представителей корпорации, новая функция поможет пользователям открывать для себя “новые замечательные программы”.

“Microsoft экспериментирует с рекламой внутри Windows уже более 10 лет. Рекламные блоки уже присутствуют на экране блокировки и в меню Пуск Windows 10, поэтому не удивительно, что они появились и в Windows 11”, – отмечают в The Verge.

Хотя реклама в меню “Пуск” включается автоматически после обновления, ее можно отключить в настройках персонализации интерфейса Windows 11.


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