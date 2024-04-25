 

Виновником крупного пожара на складе в Лесосибирске оказалась курившая собака

25.04.2024, 11:33, Разное
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Завершилось следствие по делу о пожаре на складе пиротехники в Лесосибирске, произошедшего в августе 2023 года.

Тогда в результате возгорания на площади 1500 м² были уничтожены 3 тонны пиротехнических средств. В отдельных районах города пришлось объявлять режим чрезвычайной ситуации.

Следователи установили, что предполагаемый виновник происшествия – директор ООО «Пиротехлессиб» Абакумов В.В. – добросовестно исполнял свои обязанности. Он своевременно проводил инструктаж по технике пожарной безопасности, имел в зоне пешей доступности рабочий огнетушитель и ящик с песком, а также дежурного с рабочим мобильным телефоном. Причиной возгорания оказалась не халатность, а обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

Согласно показаниям охранника склада Шахбозоева Ш.Б., виновником происшествия стал бездомный пёс, на протяжении нескольких лет демонстрировавший склонность к вредным привычкам. Так, начиная с 2022 года, собака через миниатюрное отверстие в заборе проникала на территорию склада и курила сигареты. Во время одного из таких случаев она не потушила окурок, а бросила его у канистры с топливом для служебного транспорта. Через несколько минут горючее загорелось, а виновник убежал с места преступления и больше не появлялся.

Весь сгоревший товар был застрахован, поэтому собственник получит компенсацию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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