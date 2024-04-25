Мнение: Да, в России действительно есть коррупция

Наши доблестные органы задержали заместителя министра обороны — его подозревают во взяточничестве. Иноагент Мария Певчих, видный представитель оранжистов, поспешила похвастаться: она обвиняла Тимура Иванова в коррупционных грехах уже давно, и вот теперь её обвинения официально подтвердились.

В самом деле: если замминистра живёт в особняке из романа «Мастер и Маргарита», который записан на его водителя, а также регулярно пускает пыль в глаза другими способами, это повод насторожиться.

В бывшем твиттере госпоже Певчих немедленно объяснили, как сильно она неправа (ссылка 1,ссылка 2):

— Ну теперь вы можете открыто работать на ФСБ. Хорошие дела для Путина сделали. В Министерстве обороны будут меньше воровать.

— Чему вы радуетесь? Вы понимаете, что чем меньше они там будут воровать, тем больше у них будет денег на войну?

— Сражение с коррупцией без сражения с российским колониализмом приводит к вот таким изгибам. «Оппозиционеры» помогают Путину улучшать работу российской армии, пока армия [ЦЕНЗУРА].

— Судя по расследованию, ФБК завидует роскоши чиновников. Прислушайтесь к отзывам и смените направление деятельности. Вы помогаете убивать украинцев. Буквально. Очнитесь, всё, поезд ушёл 24 февраля. Коррупция в России — это хорошо. Борьба с коррупцией в России — это плохо.

— Мария, как же вы странная. Вместо сбора помощи ВСУ, которые борются с путинским режимом, вы помогаете режиму более эффективно убивать украинцев. Ну не могут же люди быть такими тупыми? Не могут?

— *гневные возгласы на мове*

— Если его преемник станет меньше воровать, то больше денег пойдёт на уничтожение Украины. Давно пора создать ФПК: Фонд поощрения коррупции в России, чтобы это фашистское государство побыстрее сгнило.

— Молодец! Помогла режиму и радуется. Пора Машу на Миротворец вносить.

— Всю эту вашу поганую шушеру во главе с весёлой вдовой-попрошайкой очень правильно охарактеризовал Виктор Шендерович: больше всех от вашей деятельности выигрывает Путин.

— Чудаки, позор памяти Навального. Бороться с коррупцией агрессивного государства, которое постоянно намекает на ядерную войну…

Твиттеряне отчасти правы: прозападная оппозиция действительно помогает России, просвечивая коррупционные узлы в нашей стране. Неочевидный факт, однако, заключается в том, что иначе оранжисты себя вести… не могут. Любой внутренний враг государства, если он только собирается быть настоящим врагом, а не клоуном для битья на телешоу, вынужден опираться на реальные проблемы страны.

Реальных проблем в России — непочатый край, начиная от бедности, в которой пребывает значительная часть населения, и заканчивая национальным вопросом, который в нашей империи всегда искрит. Выбрав самую удобную для себя проблему, враги общества начинают с театральными причитаниями продавать её внушаемой публике в стандартной обвязке: «чудовищная проблема Икс должна быть немедленно решена, и единственный способ её решить — скинуть силой эту преступную власть».

Я не помню случаев, чтобы приход к власти врагов государства был меньшим злом, чем поднятая ими на знамёна «проблема Икс». Более того, как мы можем наблюдать сейчас на примере соседней страдающей страны, конкретно коррупция после захвата власти пламенными борцами против коррупции цветёт пышнее, чем когда-либо со времён атамана Петлюры и батьки Махно. Тем не менее склонная к простым решениям часть электората подвоха не видит. Есть коррупция? Да, есть. Все на площадь! Жжём покрышки! Хватит это терпеть!

Такое поведение врагов общества не специфично для России, в других странах «революционеры» также пляшут именно от реальных проблем, потому что это самый эффективный способ навербовать армию так называемых «полезных дураков». Вот, к примеру, новость про Эппл: корпорация отправила очередные 100 тысяч айфонов на уничтожение, и это вскрылось, так как подрядчик не стал их уничтожать, а отправил на продажу в Китай (ссылка).

Зелёные бесы недовольно шумят: Эппл не должна уничтожать технику, так как это вредит природе, Эппл должна делать айфоны долговечными и ремонтируемыми. Конкретно в этом случае сложно с радикальными экологами не согласиться: уничтожать технику или искусственно ограничивать срок её жизни действительно грех. Беда в том, что на благородной борьбе против злодейских корпораций зелёные бесы не останавливаются — они идут дальше, требуя запрещать мясо, закрывать заводы и буквально вымирать, сознательно сокращая число живых людей.

К счастью, власти в России ведут себя абсолютно правильно: сражаются одновременно и против коррупционеров, и против иноагентов. С точки зрения общества и государства, это всего лишь две банды, которые то сотрудничают, то враждуют друг с другом, причём банда иноагентов гораздо опаснее и вредоноснее для страны, нежели банда коррупционеров.