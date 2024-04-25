Все идет по плану – Арестованный друг Тимура Иванова занимался поселком генералов Минобороны

24 апреля 2024 года Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны».

Что именно скрывается за этой формулировкой, ни в суде, ни в Следственном комитете не уточнили. Независимые журналисты выяснили, что Сергей Бородин отвечал за поселок руководства Минобороны. Бородин работал с Ивановым больше 20 лет и предлагал строительным подрядчикам военного ведомства решить с его помощью различные вопросы. Дело против Иванова хорошо знакомый с ним собеседник «Досье» называет «сигналом для Сергея Шойгу».

Сергей Бородин знаком с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым как минимум с начала 2000-х годов. «Бородин – доверенный денщик и управленец Иванова», – говорит источник, близкий к руководству военного ведомства. Другой собеседник «Досье», бывший военный строитель Сергей Храбрых, рассказывает, что в 2017 году встречался с Бородиным в Москва-Сити.

«Бородин предлагал нам зайти на новые объекты Минобороны, также готов был согласовать изменения в проектах, а это хорошая экономия при правильном подходе. В целом, готов был “порешать” с Тимуром любые вопросы. Взамен, кстати, много не просил: только устроить родственников, либо доверенных лиц в нашу компанию на зарплату 250-300 тысяч рублей», — говорит Храбрых.

Иванов и Бородин вместе работали в структурах Росатома и в издательском бизнесе, например, в фирме «Веддинг». В 2004 году Бородин создал издательский дом «Глобал медиа». Вскоре Иванов стал собственником половины компании. Бородин также был формальным владельцем компаний второй супруги Иванова Светланы Маниович («МФГ» и «МФ Групп») и помогал ей регистрировать недвижимость. «МФ Групп», указала офисом особняк в центре Москвы, где жили Иванов с Маниович. Однажды фирма даже пыталась зарегистрировать товарный знак «Иванов» — на нем были изображены два павлина и крендель.

В 2013-2016 годах Бородин владел долей в микрокредитной компании «Кредит Лайн», затем эту долю получила Маниович. А в 2018 году Бородин учредил некоммерческую организацию «Красные звезды» — юрлицо любительской хоккейной команды, где играл замминистра обороны. Эта же НКО владела фирмой «Волжский Берег», построившей знаменитое поместье Ивановых в Тверской области. Усадьбу с флигелями показывала в своем фильме команда Навального.

В последние годы в сферу ответственности Бородина попали и земельные вопросы руководства Минобороны. С января 2019 года он возглавляет садоводческий кооператив «Липка» – поселок, в котором получили участки высокопоставленные сотрудники министерства обороны.

В Минобороны РФ существует практика раздавать генералам землю в престижных районах Московской области, говорит источник «Досье», близкий к руководству военного ведомства. Поскольку каждый из генералов стремится получить участок побольше и подороже, этот процесс курирует первый заместитель министра Руслан Цаликов. Он лично составляет списки военнослужащих, которые хотят получить участки в Московской области. Таким образом, Цаликов, с начала 1990-х годов работающий с Сергеем Шойгу и считающийся ближайшим соратником министра обороны, нивелирует все возможные конфликты между генералами.

С конца 2012 года, когда Сергей Шойгу возглавил военное ведомство, участки выдавались его заместителям. Так, в поселке в поселке Александровка в Красногорске землю получили заместители министра обороны Павел Попов и Татьяна Шевцова, а также бывшие замминистра Дмитрий Булгаков, Юрий Борисов, Аркадий Бахин и Анатолий Антонов. А в поселке Тимошкино земля досталась главнокомандующему сухопутными войсками Олегу Салюкову, бывшему командующему ВКС Виктору Бондареву, замкомандующего ВКС Александру Головко и бывшему командующему ВМФ Виктору Чиркову, следует из внутренних документов Минобороны, которые есть в распоряжении «Досье». Вскоре землю стал получать остальной генералитет. Впрочем, периодически военнослужащие встают в эту очередь повторно. Например, рассказывает собеседник, генерал-майор, получивший еще одну звезду и ставший генерал-лейтенантом, может попросить себе еще 15 соток в дополнение к полученным ранее.

С точки зрения закона военное ведомство не может по собственному желанию выделять землю военнослужащим. Но земля, находящаяся в государственной или муниципальной собственности, может быть передана в пользование граждан по решению местного органа исполнительной власти. В случае с Минобороны действует следующая схема: военнослужащие объединяются в товарищество, подают заявление в муниципалитет Московской области (обычно речь идет про муниципалитеты на западе и северо-западе Подмосковья), а чиновники одобряют это заявление. Предварительно руководство Минобороны договаривается о передаче земли с нынешним главой области Алексеем Воробьевым, который в 2012 году сменил на этой должности Сергея Шойгу. Существование такой схемы подтверждается не только словами собеседника, но и выписками из ЕГРН.

Два таких садовых товарищества расположены на берегу реки Липка в Красногорске к северо-западу от Москвы. Поблизости располагается закрытый полигон инженерных войск, где в 1933 году запустили первую в СССР ракету на гибридном топливе, разработанную Сергеем Королевым. Садоводческий кооператив «Липки» объединяет высокопоставленных сотрудников министерства обороны. Хотя Росреестр засекретил данные о собственниках, «Досье» обнаружил, что в выписках из ЕГРН и в судебных материалах, опубликованных в открытом доступе, есть сведения о некоторых владельцах. Так, участки в поселке получили бывший начальник главного штаба сухопутных войск Василий Тонкошкуров и командующий инженерных войск Юрий Ставицкий. Ответственную задачу по оформлению земельных вопросов в «Липках» Цаликов поручил Тимуру Иванову, а тот привлек своего помощника и доверенного – Бородина.

По соседству с «Липками» находится СНТ «Заря». Это юрлицо главного управления генерального штаба (или ГРУ). Офицеры ГРУ также получают землю в Московской области, но готовят списки желающих самостоятельно, не привлекая к этому Цаликова: они передают первому замминистра уже готовый документ с именами, не требующий дополнительного согласования. Из внутренних документов Минобороны, которые есть в распоряжении «Досье», следует, что участки в «Заре» выделили главе ГРУ Игорю Костюкову и его родственникам, а также генералу Андрею Аверьянову, который руководит диверсионными операциями, в том числе с использованием отравляющего вещества «Новичок». Там же участок получил и главком ВМФ Николай Евменов. Возглавляет СНТ действующий полковник ГРУ Александр Шапошников, который подчиняется напрямую замглавы ГРУ Владимиру Алексееву.

И Сергей Храбрых, и собеседник «Досье», близкий к руководству Минобороны, ранее рассказывали, что основным источником дохода для Иванова могла быть компания «Олимпситистрой», один из главных строительных подрядчиков в оккупированном Мариуполе. Фирма принадлежит двум бизнесменам — Дмитрию Хавронину и Александру Фомину. «Я знаю Сашу Фомина много лет, — рассказывал Сергей Храбрых. — Он занимался гражданскими стройками, а на военные пришел во времена парка “Патриот”. Там чудовищно не хватало денег, до сих пор остались огромные долги, при этом знаковый объект, нельзя не построить. И Фомин себя показал очень хорошо, чуть ли не за свой счет закрыл часть работ. С тех пор Иванов его полюбил и приблизил. Теперь Саша — это его „карман“. Что-то надо Тимуру — звонит Фомину, говорит: Саша, купи». По итогам 2023 года «Олимпситистрой» получил более 65 млрд рублей выручки — втрое больше, чем годом ранее.

Тимур Иванов – не кадровый военный. Он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, работал в банке «Ренессанс-капитал». Затем перешел в структуры Росатома, в 2008-2012 годах — зампредправления «Интер РАО ЕЭС», советник министра энергетики, председатель совета директоров «Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике», гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго. У Иванова были хорошие отношения с министром энергетики Сергеем Шматко, но из-за конфликтов в ведомстве стать его заместителем он не смог и перешел в правительство Московской области. В 2013 году назначен гендиректором «Оборонстроя», в мае 2016 года — заместителем министра обороны.

Знакомый Иванова вспоминает, что у того были хорошие отношения с бывшим первым замдиректора ФСБ Сергеем Смирновым. Несмотря на это, ФСБ долго проводила проверку Иванова перед переходом в Минобороны в 2016 году и не соглашалась утвердить его кандидатуру. Мешала в том числе бурная личная жизнь чиновника: его вторая супруга Светлана Маниович предпочитала гламурный образ жизни и рассказывала в Instagram о дорогих покупках и многочисленных зарубежных поездках.

Шойгу также не был готов назначить Иванова своим заместителем. Но в 2016 году у министра неожиданно закончилась скамейка запасных из числа бывших сослуживцев по МЧС, поэтому он сделал выбор в пользу Иванова. Все следующие годы Иванов доказывал Шойгу свою лояльность и занимался одним из самых сложных и самых денежных участков работы в ведомстве – стройкой.

«Один высокопоставленный сиделец еще в 2020 году был в диалоге с военной контрразведкой, обсуждалось, какие он может дать показания на Иванова. Но после начала войны все вопросы исчезли. С начала войны все в Минобороны стали неприкасаемыми», — рассказывает собеседник «Досье», близкий к руководству Минобороны. Похожие сроки называют прокремлевские издания. По данным «Ленты.Ру», ФСБ пять лет собирала материалы на Иванова. Источник ТАСС также говорит о давней оперативной разработке.

По словам источника, арест Иванова – это сигнал, который Владимир Путин подает Сергею Шойгу.

«Президент прекрасно знал, кого назначает на пост замминистра. Иванов никогда не скрывал, что он решальщик. И Путин подписал указ о назначении, понимая, что именно по этому человеку он рано или поздно и ударит. Это какой-то изощренный способ общения Путина и Шойгу. Но совершенно непонятно, что теперь должны сделать Шойгу и Цаликов? Застрелиться в кабинете?».

Третьим фигурантом дела Тимура Иванова оказался упомянутый в тексте Александр Фомин из «Олимпситистроя». 25 апреля суд арестовал его по обвинению в даче взятки (ст. 291 УК РФ)

Источники издания РБК также сообщали, что следственные действия проводились с экс-руководителем государственной «Военно-строительной компании» (ВСК) Андреем Беляковым.

Как ранее выяснили СМИ, ВСК — официальный генподрядчик Минобороны на стройках в Мариуполе, однако фактически работы ведет частный «Олимпситистрой». Мы также обращали внимание, что одни и те же люди появляются в спецодежде то с логотипом ВСК, то с логотипом «Олимпситистроя» — это было видно в опубликованных роликах стройкомплекса Минобороны.

Сергей Храбрых, ссылаясь на свои источники, говорил, что «Олимпситистрой» — вероятно, крупнейший субподрядчик на стройках Мариуполя. Курировал эти стройки как раз Тимур Иванов.