Резкое похудение может ускорить старение кожи

Врач-терапевт Бабак Ашрафи предостерегла от негативных последствий резкой потери веса, так как они могут серьезно повлиять на внешность. Он подчеркивает, что многие не осознают, какие изменения могут произойти с кожей при стремлении к быстрому похудению.

Резкое снижение веса может привести к ускоренному старению кожи из-за изменения уровня гормонов, в результате чего ухудшается выработка кожного сала. Чтобы справиться с сухостью кожи, врач советует пить достаточное количество воды и употреблять ненасыщенные жирные кислоты.

Также он отмечает, что резкое похудение может вызвать кожные высыпания и прыщи из-за увеличенной выработки кожного сала для компенсации потери жира.

Еще одним последствием резкого похудения является интенсивная потеря волос, обусловленная пищевыми ограничениями и стрессом, которые сопровождают этот процесс.