Студенты Гарварда 5 лет учили русский язык под видом украинского

Агенты ЦРУ провели выемку документов в Гарвардском университете в рамках расследования уголовного дела об одной из самых масштабных афер в истории США – как минимум начиная с 2019 года студенты самого престижного американского университета вместе украинского изучали русский язык.

Неустановленные лица в 2019 году внесли изменения в учебные планы программ «История Украины» и «Украинская культура», заменив все материалы, которые университет предоставлял обучающимся и полностью обновив профессорско-преподавательский состав.

– Мы считаем, что за этой гнусной провокацией стоят агенты российской разведки, которые таким образом пытались поссорить нас с украинскими друзьями. Печально, что афера вскрылась только сейчас, – рассказал журналистам проректор Гарварда Роберт Хук.

За прошедшие пять лет «откорректированные» курсы посетили не менее тысячи студентов, многие из которых уже получили дипломы и работают по специальности. В социальных сетях молодые люди пишут, что у них никогда не возникало проблем при общении с гражданами Украины, которые всегда их понимали.

– Для меня шок, что я потратила 50 тысяч долларов за обучение не украинскому, а русскому языку. И самое печальное, что ни один из более чем сотни знакомых мне украинцев даже не сказал, что я общалась с ними на языке Москвы. Боюсь, что теперь меня уволят, поскольку на моей позиции нужно знать украинский, – сказала старший партнёр McKinsey & Company Саманта Смит.

По информации The New York Times, о том, что в Гарварде вместе украинского преподают русский, студенты узнали абсолютно случайно – во время очередного визита в Киев магистранты посетили ресторан, где один из них возмутился, почему ему принесли меню на непонятном языке.

– Том потребовал принести ему меню на красивом и мелодичном украинском, а не написанное странной смесью кириллицы и латиницы. Дело дошло до вызова полиции и только в участке мы поняли, что вообще не знаем языка Украины, а владеем только русским, – пояснил изданию один из студентов университета.

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