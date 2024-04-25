 

Энтузиаст запустил на Android-смартфоне Cyberpunk 2077

25.04.2024, 8:25, Разное
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Энтузиаст смог запустить Cyberpunk 2077 на не самом мощном Android-смартфоне от Lenovo. Для игры он взял Lenovo Legion Y70 с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и видеочипом Adreno 730, а также использовал эмулятор Mobox для запуска.

Несмотря на низкое разрешение 720p и высокие настройки графики, игра запустилась. Однако кадры показали, что даже при 30 FPS игровой процесс был нестабильным. Понижение настроек графики могло бы улучшить ситуацию, но всё же были заметны различные артефакты, такие как “прыгающие” текстуры.

Этот факт удивил пользователей, учитывая, что на момент выхода Cyberpunk 2077 даже PlayStation 4 и Xbox One не справлялись с ней.


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